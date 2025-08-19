500 deportistas vibraron con el Festival de la Montaña el Parque de Los Nevados

La séptima edición del Festival de la Montaña se consolidó como un éxito total al reunir deporte, cultura y conciencia ambiental en el Parque Nacional Natural Los Nevados.
Durante cuatro días, del 14 al 17 de agosto, más de 500 deportistas y decenas de visitantes disfrutaron de una programación que trascendió la competencia para ofrecer experiencias únicas en medio de la alta montaña.
Este año, el certamen convocó corredores de distintos departamentos del país —Cundinamarca, Antioquia, Huila, Tolima y Valle del Cauca, entre otros—, confirmándose como un punto de encuentro para el talento nacional y el amor por la naturaleza.