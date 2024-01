En esta oportunidad hubo momentos que se quedarán en la memoria. Como el homenaje a Nicolas Cage por su cumpleaños, el chiste sobre la NFL que no le gustó a Taylor Swift, Cillian Murphy subiendo al escenario con labial esparcido en su rostro, Jennifer Lawrence amenazando con dejar el lugar si no ganaba y más.

Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Paul Giamatti - The Holdovers

Succession

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DRAMÁTICA

Sarah Snook - Succession

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

Kieran Culkin - Succession

MEJOR SERIE - COMEDIA

El oso

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA Y/O MUSICAL

Ayo Edebiri - El Oso

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA Y/O MUSICAL

Jeremy Allen White - El oso

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE

Elizabeth Debicki - The Crown

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE

Matthew Macfadyen - Succession

MEJOR MINISERIE Y/O PELÍCULA HECHA PARA TV

Beef

MEJOR ACTRIZ EN MINISERIE Y/O PELÍCULA PARA TV

Ali Wong - Beef

MEJOR ACTOR EN MINISERIE Y/O PELÍCULA PARA TV

Steven Yeun - Beef

MEJOR GUION

Anatomía de una caída

MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

Anatomía de una caída - Francia

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

The Boy and the Heron

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Ludwig Göransson - Oppenheimer

MEJOR CANCIÓN

“What Was I Made For?” - Billie Eilish y Finneas, Barbie

MEJOR LOGRO CINEMATOGRÁFICO Y DE TAQUILLA

Barbie

MEJOR ACTUACIÓN EN STAND UP

Ricky Gervais, Armageddon