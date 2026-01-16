hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El temblor en la Casa de Nariño que puede tumbar a Benedetti

2026-01-16 17:17:41

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas importantes de la semana; el terremoto en Casa de Nariño que debilita a Benedetti tras la lista Clinton, la rebelión de 17 gobernadores contra la emergencia económica que le costaría $1 billón a Antioquia, y el escándalo de Matador que expone a 11 funcionarios petristas denunciados por violencia contra mujeres. Un gobierno en crisis a 203 días de su final, con caos interno, contratos cuestionables y promesas feministas rotas....