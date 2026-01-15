Músicos paisas componen canciones para contemplar el mundo

Siendo niña, la cantante y compositora Mayra Cárdenas miraba embelesada el piano gigante de Musicreando, que queda en la vía Las Palmas. Ahora, con varias canciones en su trayectoria musical, ella se presentará allí el miércoles 17 de enero a las seis de la tarde, en compañía del flautista Andrés Herrera –conocido con el nombre Nicest Trip en el circuito artístico– y del pianista Samuel Zuluaga.

El concierto Contemplación presentará composiciones propias de los músicos y las entradas tendrán un costo de $30.000 pesos en preventa y $40.000 pesos en puerta.

Mayra Cárdenas interpretará canciones de su autoría acompañada de guitarra y voz. Andrés Herrera aportará composiciones para flauta traversa, mientras que Samuel Zuluaga presentará piezas al piano. La propuesta del concierto se centra en la interacción entre los tres intérpretes, quienes se alternarán y combinarán en las distintas piezas del repertorio.

La relación entre los músicos se ha construido a lo largo de varios años. Cárdenas y Herrera se conocen desde la adolescencia y comparten un proyecto musical previo titulado Madera Jazz, espacio en el que comenzaron a trabajar juntos y a desarrollar un lenguaje común. El vínculo con Zuluaga se dio posteriormente, en el contexto de la escena musical de Medellín, ciudad en la que los tres han coincidido en procesos de formación y creación.

En cuanto a su trayectoria académica, Mayra Cárdenas inició su formación musical en la Casa de la Cultura de Bello y en la Red de Escuelas de Música. Posteriormente estudió canto y música en la Universidad de Antioquia. Andrés Herrera también se formó en distintas academias, fue parte de la Red de Escuelas de Música y realizó estudios en la Universidad de Antioquia y en Eafit. Por su parte, Samuel Zuluaga estudió en Eafit y actualmente es estudiante de Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos.