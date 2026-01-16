x

Director de la CIA viajó a Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro

Caracas recibió la visita de más alto nivel de Estados Unidos a Venezuela en años recientes, el director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo un encuentro en la capital con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Conozca de qué se trató.

    La reunión tenía el propósito de abordar temas como la cooperación en inteligencia, estabilidad económica y la lucha contra el narcotráfico, en medio de un giro clave en la relación bilateral tras la captura de Nicolás Maduro. FOTO: redes sociales.
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para discutir cooperación bilateral, informó este viernes un funcionario estadounidense. Se trató de la visita de más alto nivel de un funcionario de Estados Unidos desde que Washington derrocó este mes al presidente Nicolás Maduro.

Conozca: “Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada”: Delcy Rodríguez sobre posible visita a EE.UU. UU. tras encuentro de Machado con Trump

Ratcliffe sostuvo el encuentro el jueves con Rodríguez por instrucción del presidente Donald Trump, “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una relación de trabajo mejorada”, señaló el funcionario.

Durante la reunión se abordaron temas de cooperación en inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela deje de ser un “refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, en especial los narcotraficantes”.

La visita coincidió con el mismo día en que la líder opositora venezolana María Corina Machado entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump durante un encuentro en la Casa Blanca.

¿Qué ha paso entre Estados Unidos y Venezuela desde la salida de Maduro?

Desde que envió tropas para capturar a Maduro, Washington se ha abstenido de afirmar que la oposición deba asumir el poder, pese a haber sostenido previamente que un aliado de Machado ganó legítimamente las elecciones de 2024.

Lea también: Dictadura en Venezuela aún no libera a los presos políticos colombianos: son más de 20

Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, asumió la presidencia de manera interina luego de que el Ejército estadounidense capturara al exmandatario y lo trasladara a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

Según el funcionario estadounidense, la reunión de dos horas entre Ratcliffe y Rodríguez estuvo centrada en construir confianza entre ambos gobiernos.

El director dejó claro que Venezuela ya no puede brindar apoyo a narcotraficantes como el TDA”, afirmó el funcionario, en referencia a la banda criminal Tren de Aragua.

El diario The New York Times fue el primero en informar sobre el viaje de Ratcliffe. Por su parte, la agencia de noticias Reuters también realizó una solicitud de información sobre dicho viaje pero no no fue respondida de inmediato.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Ratcliffe viajó a Caracas?
Ratcliffe viajó por instrucciones del presidente Trump para mejorar la cooperación con Venezuela tras la captura de Maduro y reforzar seguridad e inteligencia bilateral.
¿Qué temas se discutieron en la reunión?
Se abordaron la cooperación en inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de que Venezuela no sea un refugio para narcotraficantes u otros adversarios de EE. UU.
¿Qué significa este encuentro para las relaciones entre EE. UU. y Venezuela?
Es la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde la captura de Maduro e indica un intento de acercamiento estratégico y diplomático.

