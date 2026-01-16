El caso Carlos Andrés Gómez y la nueva ruta de los futbolistas colombianos que regresan de Europa

Durante años, el fútbol colombiano se educó bajo una premisa casi incuestionable: llegar a Europa era sinónimo de éxito, de consagración y de validación definitiva. El Viejo Continente representaba el pináculo de la carrera profesional, el lugar donde los talentos se templaban y se convertían en figuras internacionales. Sin embargo, esa narrativa empieza a resquebrajarse. Cada vez son más los jugadores colombianos que no logran consolidarse en Europa y terminan regresando al continente americano, no como un retroceso, sino como una reconfiguración de sus trayectorias. El caso de Carlos Andrés Gómez es el más reciente y, al mismo tiempo, uno de los más simbólicos.
A sus 23 años, Gómez fue oficializado en agosto del año pasado como nuevo jugador del Vasco da Gama, cedido por el Stade Rennes, tras un paso corto y poco productivo por la Ligue 1. Llegó a Río de Janeiro, superó los exámenes médicos y firmó contrato hasta junio de 2026 con un objetivo claro: recuperar continuidad y volver a competir en el radar de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia. Hoy, más que nunca, la regularidad pesa tanto como el escenario.
Este viernes, el Vasco anunció que hará uso de su opción de compra que estaba tasada en 4.5 millones de euros.
Puede leer: Luis Díaz rompe registros históricos y está cerca de cumplir el reto impuesto por Kane en Bayern Múnich
El paso de Gómez por Francia dejó sensaciones encontradas. Arribó a mediados de 2024 desde la MLS con expectativas altas, sumó 17 partidos, pero nunca logró afirmarse como titular ni encontrar continuidad. Alternó minutos, fue una pieza secundaria en varios encuentros y terminó entendiendo que su crecimiento no pasaba por esperar oportunidades esporádicas.
El regreso de Gómez no es un caso aislado, sino parte de una tendencia cada vez más evidente. Europa dejó de ser un destino lineal y definitivo para muchos futbolistas colombianos. Las exigencias inmediatas, la falta de paciencia, el choque cultural y táctico, y la competencia feroz en planteles amplios han convertido el sueño europeo en una experiencia efímera para más de uno. Lo que antes se interpretaba como fracaso, hoy empieza a leerse como una pausa estratégica.