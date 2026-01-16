x

“No doné”: habla empresario metido en polémica por dinero para campaña de Cepeda, ¿por qué los documentos dicen otra cosa?

EL COLOMBIANO habló con Javier Pérez, dueño de la microempresa Samat Publicidad S. A. S., con sede en Barranquilla, que figura con una donación a la campaña de Iván Cepeda por $609 millones. De manera adicional, Pérez habría efectuado una contribución individual por $116 millones.

  • En esta casa de Barranquilla funciona la litografía Samat Publicidad S.A.S. Foto: redes y AFP
    En esta casa de Barranquilla funciona la litografía Samat Publicidad S.A.S. Foto: redes y AFP
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 4 horas
En entrevista con EL COLOMBIANO, Javier Pérez, empresario barranquillero dedicado a servicios de litografía e impresión, negó haber realizado una donación y un aporte económico a la campaña del senador Iván Cepeda, pese a que su empresa aparece registrada como aportante en los reportes oficiales de financiación.

Según explicó, su relación con la campaña es estrictamente comercial y, de hecho, asegura que aún no le han cancelado las impresiones. “Todavía no me lo han pagado, porque el convenio es que me lo paguen cuando el fondo electoral les pague a ellos”, afirmó.

Cepeda, en su reporte ante Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, CNE, reportó que $125 millones correspondieron a recursos propios. El monto restante provino de “contribuciones o donaciones de particulares”.

Llama la atención que el mayor aporte fue realizado por Samat Publicidad S. A. S., la empresa de Javier Pérez con sede en Barranquilla, que figura con una donación de $609 millones. De manera adicional, su representante legal, que es Javier Antonio Pérez, efectuó una contribución individual por $116 millones.

Ante esto, Javier Pérez dijo: “Yo en ningún momento he donado un peso. Esos dos dineros que aparecen ahí son trabajos que ellos me encargaron para lo mismo: periódicos y volantes de la campaña. Uno de esos trabajos es por esos $116 millones. Lo que pasa es que yo ya había facturado el otro encargo y por eso está en dos pagos, que debo decir ninguno de los dos me los han cancelado. Insisto: en ningún momento yo he donado nada, eso es mentira”.

Aunque el empresario niega los aportes, en los documentos reportados por la campaña de Iván Cepeda, y que fueron revelados por el periodista Melquisedec Torres, figura su nombre y el de su empresa en el formulario de contribuciones o donaciones a la campaña política del candidato de Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro.

La controversia gira en torno a la naturaleza de los recursos reportados. Mientras los documentos de campaña consignan el registro como un aporte, el empresario sostiene que se trató de un contrato de prestación de servicios. “Yo incluso tengo el contrato que firmamos y demás, no se lo puedo compartir”, agregó el empresario.

Ambas donaciones reportadas, y negadas por el dueño de la pequeña imprenta, suman cerca del 75 % del total de los gastos de la campaña, que ascendieron a 964 millones de pesos. Es importante recordar que el tope máximo autorizado por la ley para esta campaña es de 6.080 millones de pesos.

Este diario pudo corroborar que en el Registro Único Empresarial y Social el representante legal de la empresa es Javier Pérez Páez y que la empresa está registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Su fecha de matrícula está activa y data del 2018.

Tiene como actividad económica servicios de “impresión, publicidad y comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico”.

Según lo que reveló el periodista Melquisedec Torres, la empresa Samat Publicidad S. A. S. no reportó ingresos por “actividad ordinaria” y figura con un capital pagado de $20 millones, según el certificado de la Cámara de Comercio de la capital del Atlántico, donde tiene su domicilio.

La llegada de este contrato a su microempresa de Barranquilla no fue casual. Javier explicó que los servicios prestados a la campaña de Cepeda se dieron a través de Antonio Peñaloza, secretario general del Polo Democrático y quien recomendó su trabajo.

“Yo tengo unos amigos con los que vengo trabajando en el Polo Democrático desde que estaban en Barranquilla. Uno de ellos es Antonio Peñalosa, del Polo Democrático. Él fue quien me recomendó, porque siempre le he trabajado y nunca le he quedado mal. Me dijo que necesitaban, para la campaña de Cepeda, unos periódicos y plegables, y se hizo el trabajo”, explicó el empresario.

Según él, Peñalosa funcionó como el intermediario que permitió que la propuesta de la microempresa de Javier fuera aceptada por la campaña. Bajo esa mediación, entonces, “vinieron acá y les hicimos los trabajos de impresión. Incluso ahora tenemos en curso otro trabajo, también de lo mismo: periódicos y volantes para todo el país”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué aparece como aportante en Cuentas Claras?
Porque la campaña reportó esos pagos como contribuciones de particulares ante el CNE, lo que generó la controversia.
¿Javier Pérez donó dinero a la campaña de Iván Cepeda?
No. El empresario afirma que se trató de trabajos de impresión facturados y aún no pagados, no de donaciones políticas.
¿Cuánto dinero está en discusión?
Aproximadamente $725 millones, cerca del 75 % del total de los gastos de la campaña.
¿Es legal reportar servicios como donaciones?
Depende de la naturaleza del contrato. Si hubo contraprestación, debe reportarse como gasto, no como aporte.

