‘Un río de preguntas’: la serie colombiana conquista al mundo tras ser nominada a dos grandes festivales de animación

Una serie animada colombiana que aborda con un lenguaje claro y sensible temas como el cuidado del cuerpo, las emociones, los secretos y el derecho a decir ‘no’, acaba de recibir dos nominaciones en importantes festivales internacionales de animación.
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Se trata de la serie ‘Un río de preguntas’, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital; es una producción a través de la cual se promueve la prevención del abuso sexual infantil a través del diálogo familiar.