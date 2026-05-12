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‘Un río de preguntas’: la serie colombiana conquista al mundo tras ser nominada a dos grandes festivales de animación

De los barrios de Bogotá a las pantallas de Italia y Chile. La serie animada que enseña a los niños a proteger su cuerpo y validar sus emociones fue nominada en dos de los festivales más prestigiosos de la industria.

  • Con una mezcla de estética impecable y un mensaje urgente, ‘Un río de preguntas’ demuestra que la animación local no solo compite por premios internacionales, sino que está salvando vidas al abrir diálogos necesarios en el hogar. FOTO: Colprensa / Canal Capital
    Con una mezcla de estética impecable y un mensaje urgente, ‘Un río de preguntas’ demuestra que la animación local no solo compite por premios internacionales, sino que está salvando vidas al abrir diálogos necesarios en el hogar. FOTO: Colprensa / Canal Capital
  • ‘Un río de preguntas’, la serie impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital. FOTO: Colprensa
    ‘Un río de preguntas’, la serie impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital. FOTO: Colprensa
  • Mientras los mellizos Valeria y Leonardo buscan respuestas a sus dudas cotidianas, la industria de la animación global responde con ovaciones. FOTO: Colprensa / Canal Capital
    Mientras los mellizos Valeria y Leonardo buscan respuestas a sus dudas cotidianas, la industria de la animación global responde con ovaciones. FOTO: Colprensa / Canal Capital
Colprensa
hace 4 horas
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Una serie animada colombiana que aborda con un lenguaje claro y sensible temas como el cuidado del cuerpo, las emociones, los secretos y el derecho a decir ‘no’, acaba de recibir dos nominaciones en importantes festivales internacionales de animación.

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Se trata de la serie ‘Un río de preguntas’, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital; es una producción a través de la cual se promueve la prevención del abuso sexual infantil a través del diálogo familiar.

‘Un río de preguntas’, la serie impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital. FOTO: Colprensa
‘Un río de preguntas’, la serie impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital. FOTO: Colprensa

La producción de Estudio Marañacos fue nominada en festivales como Cartoons on the Bay y Chilemonos. Los resultados se conocerán entre el 29 de mayo y el 1 de junio, respectivamente.

La serie hace parte de la franja infantil y juvenil Eureka de Canal Capital e incluye diez capítulos, guías pedagógicas, contenidos para familias y educadores, fortaleciendo entornos seguros y de confianza para niñas y niños.

Este reconocimiento no solo destaca la calidad narrativa y estética de la serie, sino también la fuerza de su propósito: abrir conversaciones necesarias en las familias y aportar, desde la sensibilidad y el respeto, a la prevención del abuso sexual infantil. Además, contribuye a la consolidación de una presencia nacional recurrente en estos escenarios internacionales con talento local de talla mundial.

En Cartoons on the Bay, uno de los encuentros más prestigiosos de la industria, organizado por la RAI (la empresa pública nacional de radio y televisión de Italia) y enfocado en contenidos infantiles y juveniles, la serie compartirá escenario con producciones de todo el mundo que celebran la creatividad y la innovación.

Por su parte, en Chilemonos, festival calificador a los Premios Óscar y que desde su creación se ha convertido en un referente en Latinoamérica, la serie competirá en la categoría Competencia Latinoamericana de producciones para mayores de seis años, consolidando su proyección internacional.

La serie cuenta con una estrategia de impacto diferente, ¿de qué se trata?

A través de las aventuras de los mellizos Valeria y Leonardo, y su perro Río, la serie aborda temas fundamentales como el cuidado del cuerpo, las emociones, la autoestima, los secretos, la vergüenza y el derecho a decir ‘no’.

Con un lenguaje cercano y apropiado para la infancia, cada episodio invita a reflexionar en familia y a fortalecer la confianza, entendiendo que la prevención también empieza en casa, en las conversaciones cotidianas.

Mientras los mellizos Valeria y Leonardo buscan respuestas a sus dudas cotidianas, la industria de la animación global responde con ovaciones. FOTO: Colprensa / Canal Capital
Mientras los mellizos Valeria y Leonardo buscan respuestas a sus dudas cotidianas, la industria de la animación global responde con ovaciones. FOTO: Colprensa / Canal Capital

“El valor de esta serie está en que no genera miedo, sino herramientas. Permite hablar de temas difíciles con naturalidad, ayudando a que niñas y niños sean menos vulnerables”, explica Eduardo Ordoñez, magíster en neurodidáctica y asesor pedagógico del proyecto a través de la Fundación Tita de Visita.

Además de conectar con los niños, la serie interpela a madres, padres, maestros y cuidadores. El personaje de ‘Papá’ refleja esas dudas reales que surgen ante preguntas complejas, recordando que no es necesario tener todas las respuestas, sino la disposición para escuchar y construirlas juntos.

“La serie resalta la importancia de los adultos de confianza, que pueden estar dentro o fuera del hogar, y el papel clave que tienen en fortalecer la autoestima de los niños. Sabemos que quienes no se sienten escuchados son más vulnerables”, señaló Ana María Castiblanco, directora del contenido.

La producción también aborda temas esenciales como la diferencia entre secretos y sorpresas, o emociones como el miedo y la vergüenza, que pueden ser utilizadas para manipular. Todo esto, desde situaciones cotidianas que resultan cercanas y comprensibles.

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