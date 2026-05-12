Ginna Escobar, la gimnasta dorada que lidera la nueva camada de medallistas de Antioquia

Ella, quien es la única ‘veterana’ del renovado equipo de Antioquia, está feliz no solo por el resultado, sino porque sus compañeras también se lucieron, ratificando que la gimnasia antioqueña es una de las mejores del país.

Ahora, en su casa y con su familia y amigos en las graderías, la gimnasta logró cinco medallas de oro en las pruebas de salto, asimétricas, suelo, individual y por equipos, que la llevaron a consagrarse como la mejor gimnasta del país.

El nombre de Ginna Escobar es sinónimo de consagración. Luego de más de dos décadas en la gimnasia, la deportista paisa ha transformado su talento en un legado de constancia: 22 años de carrera la ratifican como la mejor del país y un ejemplo inagotable de resiliencia.

La delegación sumó 19 medallas de oro y, junto a Ginna, se lucieron también Ángela Sofía Córdoba, con 3 medallas de oro; Paula Montes, con 2 preseas doradas, y María Fernanda Aguilar, con una plata, todas ellas en la categoría juvenil.

Ginna, quien está acostumbrada a este tipo de competencias, confiesa que no hizo cuentas sobre cuántas medallas quería conseguir, pues se concentró más en disfrutar y en confiar en toda la preparación que tuvo para alcanzar los resultados; así fue como pudo gozarse cada oro, cada competencia y cada subida a lo más alto del podio.

Y es que luego de superar lesiones, pasar por una pandemia en la que tuvo que reinventarse como atleta tras muchos meses de encierro y luchar una y mil veces por clasificar a los Juegos Olímpicos, ahora más madura y combinando su rol de deportista con el de entrenadora, Ginna está viviendo un nuevo renacer victorioso.

También le puede interesar: Ginna, la psicóloga paisa que deja huella en la gimnasia

“Me llena de mucha alegría ver que mis compañeras de equipo son niñas que he visto crecer como deportistas; ser una referente para ellas es algo hermoso que me ha regalado el deporte, y me siento muy feliz de alcanzar estos resultados junto a ellas”, confiesa la gimnasta que en este 2026 tendrá también el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, en junio, que dará los cupos para el Mundial en octubre.

Luego, la cita será en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, dos torneos importantes para Ginna, quien ha sido múltiple medallista con Colombia en todos estos certámenes y ha clasificado a Olímpicos, aunque por manejos administrativos no ha podido estar en la máxima cita de su deporte.

Escobar, quien siempre ha sido referente en la gimnasia, resalta que ahora ya no se obsesiona con los resultados, sino que trata de disfrutar el proceso de preparación, de concentración y de competencia, algo que le ha permitido llegar al máximo de su rendimiento, dejando en alto los colores de Antioquia.