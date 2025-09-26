x

¡Otro premio para Un poeta! Ubeimar Ríos ganó el galardón a mejor actor en el Festival de Cine de Biarritz

Ubeimar Ríos ganó el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Biarritz con Un poeta. La cinta paisa sigue acumulando reconocimientos internacionales.

  • Ubeimar Ríos es Óscar Restrepo en Un poeta. FOTO: Cortesía Un poeta
María José Chitiva Londoño
Tendencias

hace 14 horas
bookmark

El protagonista de la película Un poeta fue el ganador en la categoría Premio a la interpretación en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, galardones que fueron entregados este jueves 25 de septiembre en el suroeste de Francia.

Lea: El éxito de una película sobre el fracaso: más de 100 mil personas han visto Un poeta

Este evento, que se realiza anualmente desde 1979 en la ciudad francesa, es uno de los más importantes de la industria del cine: el Festival de Biarritz es clave a la hora de introducir y promover la cultura latina en Europa, ya que permite que las producciones audiovisuales destacadas realizadas en la región puedan tener circulación en ese continente.

Además del reconocimiento al trabajo actoral de Ubeimar Ríos, la película del paisa Simón Mesa Soto se encontraba compitiendo para ser premiada como una de las mejores del Festival en la categoría de Ficción. Ríos, quien es actor natural e interpreta a Óscar Restrepo, le contó recientemente a EL COLOMBIANO cómo fue seleccionado para participar en Un poeta.

“Lo que sucedió ahí fue una cuestión más del azar. A mí lo que me gusta decir es que es una causalidad de la vida, pero es por bobear. En todo caso, un sobrino de mi esposa, él se llama Carlos Eduardo Duque –que toca en Los Árboles y ha tocado en esos grupos de rap famosos de Medellín que viajan por el mundo– tuvo la oportunidad de estar cercano al guion, además porque él es amigo de Simón. Le dijo a Simón: ‘Simón, yo le tengo a su poeta’. Y Simón Mesa le dijo: ‘Pues si el hombre quiere que presente el casting’. Lo hice. Pasó más o menos un año y nada. A mí ya se me había olvidado el asunto”, relató.

Ríos contó además que “estando incapacitado en una finca donde vivía en ese momento, me llamaron de nuevo para un casting ya con libreto y yo no podía salir de la casa. Les dije que yo no podía. Entonces, Simón me llamó a los 5 minutos y me dice: ‘¿Podemos ir a hacerle el casting a su casa?’. Y yo, ‘Ah, vengan’. Y fueron, me lo hicieron y a los dos días me dijeron: ‘Usted es el protagonista de Un poeta’. Fue una cosa muy curiosa”.

Finalmente, de las diez películas participantes para ganar El Abrazo a la Mejor película –el galardón más importante de este evento–, fue La hija cóndor, del boliviano Álvaro Olmos Torrico, la cinta que se llevó la estatuilla.

El Premio del público fue para Bélén, de la cineasta argentina Dolores Fonzi, y el Premio del Jurado se lo ganó Bajo el mismo sol, dirigida por el español Ulises Porra.

¿Cuáles son los premios que ha ganado la película Un poeta?

Este mismo mes, la cinta paisa también llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España. Allí se proyectó la película de Mesa Soto en la franja Horizontes Latinos, la sección que cada año reúne doce películas realizadas por cineastas de la región o sobre temas de esta misma.

Un poeta también ganó el Premio CineCoPro en el Filmfest München de Múnich, Alemania, en julio, y recibió cuatro galardones en Lima: Premio APRECI a la Mejor Película, Premio del Jurado, Mejor Fotografía y Mejor Actor (Ubeimar Ríos). En agosto ganó el Bright Horizons Award, entregado dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Melbourne (MIFF).

Pero hasta ahora el galardón más relevante ha sido el que consiguió en el Festival de Cannes en mayo, cuando obtuvo el premio Un certain regard (Una cierta mirada).

A mediados de septiembre se dio a conocer que Un poeta será la película que representará a Colombia en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2026 y en los Premios Goya de España. Para saber si esta cinta, que ya superó los 120.000 espectadores en salas de cine nacionales, entra en la lista oficial de nominados de la categoría, habrá que esperar hasta el 22 de enero de 2026.

Siga leyendo: “Me siento un mal poeta, y la verdad, no me molesta”, Ubeimar Ríos, protagonista de Un Poeta

Preguntas sobre la nota:

¿Quién es Ubeimar Ríos, actor de Un poeta?
Es un actor natural colombiano que debutó en la cinta Un poeta, donde interpreta al protagonista Óscar Restrepo.
¿Qué importancia tiene el Festival de Biarritz?
Es uno de los certámenes clave en Europa para el cine latinoamericano, celebrado en Francia desde 1979.
¿Qué premios acumula la película Un poeta?
Ha recibido reconocimientos en Cannes, Lima, Melbourne, Múnich y ahora Biarritz, además de ser la candidata de Colombia a los Óscar 2026.

Utilidad para la vida