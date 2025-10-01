x

Páramo sigue en la mira de las autoridades: SIC abrió investigación por conciertos de Silvio Rodriguez

La entidad investiga una presunta vulneración a los consumidores. Entre las empresas investigadas también están las tiqueteras Ticketmaster y Taquilla Live. La SIC también anunció investigaciones en el caso del concierto de Kendrick Lamara. Esto se sabe.

  El concierto de Silvio Rodríguez está programado para el 31 de octubre en el estadio Polideportivo de Envigado. FOTO: Getty
    El concierto de Silvio Rodríguez está programado para el 31 de octubre en el estadio Polideportivo de Envigado. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
Por presunta vulneración a los consumidores, en relación a los conciertos de Silvio Rodríguez programados en Medellín y Cali, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante la Resolución 76166 del 29 de septiembre de 2025, formuló pliego de cargos en contra las empresas Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live.

En el caso de la Promotora Colombia S.A.S. (Páramo Presenta), se identificaron varias faltas, como presunto incumplimiento de órdenes administrativas impartidas por la SIC, falta de información clara y completa sobre el horario del concierto en Medellín y la dirección web donde consultar condiciones y precios del evento, modificación no informada de las condiciones del evento en Medellín, incluyendo el cambio de locación y de operador de boletería, sin comunicar oportunamente a la Superintendencia ni a los consumidores, omisión en el procedimiento de devolución de dinero y alternativas para los compradores, como opciones de recambio o abono y presunto incumplimiento de condiciones ofrecidas sobre las características de las localidades adquiridas por los consumidores. Además, en el caso del evento en Cali, la empresa habría participado en la modificación del horario de inicio de la venta de boletas sin brindar información clara, oportuna y veraz.

En relación a Ticketmaster, las infracciones serían, participación en la modificación del horario de venta de boletería para el evento en Cali, falta de información en el canal de comercio electrónico y presunta inclusión de cláusulas abusivas que limitarían su responsabilidad frente a la obligación legal de garantizar la realización de los eventos que comercializa.

Finalmente, en cuánto a Taquilla Live S.A.S., las falencias serían la falta de información clara y veraz sobre la nueva fecha del evento en Medellín, las condiciones para la compra de boletería y la validez de las boletas adquiridas antes del cambio de locación y operador, presuntas fallas en el proceso de venta, generando casos de ‘cobros sin compra’ que habrían afectado a los consumidores y presunta inclusión de cláusulas abusivas en los términos y condiciones, que limitarían su responsabilidad legal como operador de boletería.

“La investigación de la SIC busca establecer si la conductas descritas constituyen infracciones a las normas de protección al consumidor, y si se afectaron los derechos de los consumidores al inducirlos en error o incumplir lo anunciado. De comprobarse las infracciones, las empresas investigadas podrían enfrentar sanciones que incluyen multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cierre temporal del establecimiento hasta por 180 días, o prohibición temporal o definitiva de comercializar este tipo de espectáculos”, dice el comunicado de la entidad.

Los concierto de Silvio Rodríguez están programados en las ciudades de Medellín y Cali, el 31 de octubre y el 2 de noviembre de este año, respectivamente. En el caso de Medellín, el evento estaba inicialmente programado en La Macarena, pero ante la alta demanda de boletas fue traslado al estadio Polideportivo de Envigado.

Caso Kencrick Lamar

La SIC también se pronunció sobre el caso de la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar, el pasado sábado 27 de septiembre. Anunciaron que desde el pasado 29 de septiembre iniciaron una averiguación preliminar para esclarecer las razones de la cancelación o suspensión del concierto.

La entidad solicitó a las empresas Promotora Colombia S.A.S. (Páramo Presenta) y Ticket Colombia S.A.S. (Ticketmaster) información detallada sobre los motivos de la cancelación o reprogramación, la forma en que comunicaron esta situación a los compradores, las soluciones ofrecidas, las condiciones informadas antes de la venta de boletas y el procedimiento para la devolución del dinero, incluyendo posibles descuentos, así como el momento en que se notificó esta información.

