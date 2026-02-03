Más allá del reguetón: Sankofa abrió casa cultura para bailar los ritmos del Pacífico colombiano

Sankofa Danzafro es una de las compañías de baile con mayor proyección internacional en Antioquia. De hecho, Rafael Palacios, su fundador y director, que la agrupación se presenta con mayor frecuencia en los escenarios de países de Europa, África y Asia que en los de Medellín. Sin embargo, eso no lo hace sentir invisible en el contexto cultural de la ciudad. Por el contrario, el cosmopolitismo de Sankofa le ha permitido presentar narrativas y estéticas vinculadas a las historias de las comunidades negras colombianas ante públicos diversos.
La compañía decidió poner en marcha una oferta pedagógica que incluye clases de danza afro contemporánea en niveles básico, medio y avanzado. También hay procesos formativos en ritmos tradicionales del Pacífico Norte, el Pacífico Sur y la región Caribe. Las clases están dirigidas a personas con experiencia previa y a quienes se acercan por primera vez a estas prácticas, con horarios distribuidos a lo largo de la semana y los fines de semana. Los encuentros se realizan en la Carrera 66b # 35 - 28, Mall Punta Arena.