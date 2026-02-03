Más allá del reguetón: Sankofa abrió casa cultura para bailar los ritmos del Pacífico colombiano

La compañía decidió poner en marcha una oferta pedagógica que incluye clases de danza afro contemporánea en niveles básico, medio y avanzado. También hay procesos formativos en ritmos tradicionales del Pacífico Norte, el Pacífico Sur y la región Caribe. Las clases están dirigidas a personas con experiencia previa y a quienes se acercan por primera vez a estas prácticas, con horarios distribuidos a lo largo de la semana y los fines de semana. Los encuentros se realizan en la Carrera 66b # 35 - 28, Mall Punta Arena.

Sankofa Danzafro es una de las compañías de baile con mayor proyección internacional en Antioquia. De hecho, Rafael Palacios, su fundador y director, que la agrupación se presenta con mayor frecuencia en los escenarios de países de Europa, África y Asia que en los de Medellín. Sin embargo, eso no lo hace sentir invisible en el contexto cultural de la ciudad. Por el contrario, el cosmopolitismo de Sankofa le ha permitido presentar narrativas y estéticas vinculadas a las historias de las comunidades negras colombianas ante públicos diversos.

Entre las actividades se encuentran las clases de danza afro contemporánea de nivel medio y avanzado, orientadas por Rafael Palacios, con acompañamiento de percusión en vivo. Estas sesiones se realizan los martes en la franja de la tarde y los sábados en la mañana.

La oferta también contempla clases de arozao, jota chocoana, la moña y otros ritmos del Pacífico Norte, a cargo de la maestra Yndira Perea Cuesta, con sesiones los miércoles y viernes en horas de la tarde. A estas se suman las clases de currulao, que abordan la requintilla, el patacore y los cucuruchos, dictadas por el maestro William Camilo Perlaza, con horarios distribuidos entre martes, miércoles, jueves y sábados.

Para quienes inician su proceso, el centro ofrece clases de danza afro contemporánea en nivel básico, igualmente con percusión en vivo, orientadas por Yndira Perea Cuesta, los jueves en la noche. La programación incluye además clases de música y percusión, integradas de manera directa a las prácticas de danza, como parte del enfoque pedagógico del espacio.

El nuevo espacio busca ampliar el contacto con el público local y con personas que visitan la ciudad y desean acercarse a la cultura afrocolombiana desde la danza y la música. La modalidad de inscripción es flexible: se puede pagar una clase individual, adquirir talonarios de varias sesiones o inscribirse de manera mensual o anual, siguiendo esquemas similares a los de otras academias de danza de la ciudad.