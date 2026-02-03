x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Se le cerró el arco al Tigre? Falcao y la sequía que inquieta a Millonarios

Radamel Falcao aún no ha podido marcar en su regreso a Millonarios, pese a contar con opciones claras, y la expectativa crece de cara al duelo ante Pereira, donde los hinchas esperan el despertar goleador del Tigre.

  • Radamel Falcao García espera que se le abra el arco pronto, a él y a Millonarios. FOTO COLPRENSA
    Radamel Falcao García espera que se le abra el arco pronto, a él y a Millonarios. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 49 minutos
bookmark

A veces el fútbol es tan caprichoso como implacable, incluso con los goleadores más consagrados. Ese parece ser el panorama de Radamel Falcao García, quien tras su esperado regreso a Millonarios todavía no ha podido celebrar su primer gol, pese a haber contado con oportunidades claras para hacerlo.

El ‘Tigre’ ha tenido tres opciones manifiestas de gol en las primeras jornadas del campeonato: dos en el compromiso disputado en Pasto y una más frente al Deportivo Independiente Medellín. En acciones donde, por trayectoria y calidad, era más fácil anotar que fallar, la pelota terminó negándole el festejo al máximo artillero histórico de la Selección Colombia.

Entérese: El Campín bajo la lupa: el caos que revivió el debate sobre los escenarios dignos en Colombia

¿Cancha, puntería o ansiedad?

La pregunta empieza a instalarse en el entorno azul: ¿fueron las condiciones de las canchas o la falta de puntería? Más allá de cualquier explicación puntual, lo cierto es que, de haber concretado al menos una de esas ocasiones, el presente de Millonarios en la tabla sería muy distinto.

La ausencia de goles no solo se refleja en el marcador, sino también en el debate alrededor de Falcao. La crítica ha sido fuerte porque su experiencia internacional, su jerarquía y su historial goleador lo convierten en un futbolista llamado a marcar diferencias, especialmente en un equipo que necesita puntos con urgencia.

La presión del referente

El regreso de Falcao generó ilusión, expectativa y también una carga inevitable de responsabilidad. Cada balón que pasa cerca del área se convierte en un examen, y cada opción desperdiciada alimenta la sensación de que el arco está, por ahora, cerrado para el ‘Tigre’.

Sin embargo, el fútbol suele premiar la constancia, y pocos delanteros conocen mejor el oficio del gol que Radamel. La sequía, aunque incómoda, no borra su capacidad ni su olfato dentro del área.

Pereira, una nueva oportunidad

La próxima prueba para Millonarios será este jueves ante el Deportivo Pereira, en condición de local. Un partido que se presenta como una nueva oportunidad para que Falcao afine la puntería y se reencuentre con el gol, ese que tanto esperan los hinchas embajadores.

La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo se le abrirá la portería al Tigre? El jueves puede ser el día en el que la historia empiece a cambiar.

Siga leyendo: ¿Qué puertas siguen abiertas en el mercado para James? Estas son las ligas donde aún puede encontrar equipo

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos goles lleva Falcao con Millonarios?
Hasta ahora, Radamel Falcao no ha marcado goles en su regreso a Millonarios en la Liga BetPlay.
¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?
Millonarios enfrentará al Deportivo Pereira este jueves, en condición de local, por la Liga BetPlay.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Millonarios
Deportistas
Futbolista
Colombia
Falcao
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida