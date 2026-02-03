¿Se le cerró el arco al Tigre? Falcao y la sequía que inquieta a Millonarios

A veces el fútbol es tan caprichoso como implacable, incluso con los goleadores más consagrados. Ese parece ser el panorama de Radamel Falcao García, quien tras su esperado regreso a Millonarios todavía no ha podido celebrar su primer gol, pese a haber contado con oportunidades claras para hacerlo.

El ‘Tigre’ ha tenido tres opciones manifiestas de gol en las primeras jornadas del campeonato: dos en el compromiso disputado en Pasto y una más frente al Deportivo Independiente Medellín. En acciones donde, por trayectoria y calidad, era más fácil anotar que fallar, la pelota terminó negándole el festejo al máximo artillero histórico de la Selección Colombia.

¿Cancha, puntería o ansiedad?

La pregunta empieza a instalarse en el entorno azul: ¿fueron las condiciones de las canchas o la falta de puntería? Más allá de cualquier explicación puntual, lo cierto es que, de haber concretado al menos una de esas ocasiones, el presente de Millonarios en la tabla sería muy distinto.

La ausencia de goles no solo se refleja en el marcador, sino también en el debate alrededor de Falcao. La crítica ha sido fuerte porque su experiencia internacional, su jerarquía y su historial goleador lo convierten en un futbolista llamado a marcar diferencias, especialmente en un equipo que necesita puntos con urgencia.