Susto en Girardota por caballo atrapado en un puente, ¿qué le pasó?

Tremenda angustia vivieron los habitantes de Girardota a raíz de las penurias que les tocó pasar por cuenta del sufrimiento de un caballo.

Y es que, tal como quedó registrado en redes, el animel quedó con sus patas atascadas en una de las juntas del que sería el puente que comunica de la doble calzada Bello–Hatillo, a la centralidad del municipio.

El incidente habría ocurrido en la noche de este 2 de febrero y generó momentos de preocupación entre los viandantes que se solidarizaron para tratar de rescatar al animal.

De acuerdo con los testigos del suceso, el animal habría caído en el espacio generado entre las juntas de la estructura, lo que le impidió moverse por sus propios medios. Ante la situación, varios ciudadanos se acercaron al lugar e intentaron ayudar, jalando al caballo para lograr liberarlo.

La tarea no era fácil porque el nerviosismo del animal se volvía un factor de riesgo para la tarea no solo por la dificultad que añadía sino también porque podría reaccionar de forma violenta.



Infortunadamente, el video no mostró el desenlace del rescate ni en qué estado quedó el caballo.

Lea también: ¡Seguimos esperando su regreso! 573 días sin saber nada de Kendall, la niña desaparecida en San Rafael

Este diario consultó con la Alcaldía de Girardota para conocer más detalles del suceso. Desde la entidad señalaron que estaban a la espera del reporte de los organismos de socorro.