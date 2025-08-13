x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Prográmese con los eventos de agosto de la Red de Casas de la Cultura; son de entrada libre

Hay exposiciones, música, cine y clases para todos.

  • Todas las actividades son con entrada libre. Foto Juan Antonio Sánchez.
    Todas las actividades son con entrada libre. Foto Juan Antonio Sánchez.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En Medellín no excusa para el desparche. No hace falta plata, sólo tiempo y disposición porque hay de todo por toda la ciudad gracias a la Red de Casa de la Cultura, espacios públicos creados para el encuentro, el aprendizaje, la creación, la diversión y la cultura. Espacios de todos.

Le puede interesar: Al ritmo del currulao, Sankofa trae las leyendas del pacífico a Medellín

Este mes de agosto la programación incluye stand up comedy, teatro, exposiciones música, cine y más. Para que se programe le dejamos el cronograma de actividades del mes de agosto. Todas las actividades son de entrada libre.

Programación Red de Casas de Cultura:

Viernes 15: Yo vengo a ofrecer mi corazón: tardeada argentina de mate y milonga en el Centro de Desarrollo de Moravia a las 4:00 p.m.

Sábado 16: Festival de Salsa en el Teatro al aire libre de Pedregal de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Viernes 22: Contextos cinema presenta la película Los Reyes del mundo en el Centro de Desarrollo de Moravia a las 7:00 p.m.

Ese mismo día, en la Casa de la Cultura El Poblado se inaugura la exposición Narrativas territoriales coloquialmente absurdas del artista Gabriel Jaime Correa. El evento está programado de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Miércoles 27: Club de lectura para todas las edades en la Casa de la Cultura de Los Colores a las 4:00 p.m.

Viernes 29: Tardes de estudiantina, un concierto dialogado que conecta la tradición con el territorio. Es a las 6:00 p.m. en la Casa de la Cultura de Santa Elena.

Entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. será Parchate al Ávila un espacio para la proyección y la visibilización de los grupos artísticos de la comuna nueve. Será en la Casa de la Cultura de Ávila (Buenos Aires).

Sábado 30: Coro por un día con Filarmed, una tarde de música con repertorio coral por la paz en la Casa de la Cultura El Poblado a las 2:00 p.m.

Además de la programación cultural, cada una de las casas de la Red de Casas de Cultura de Medellín tiene una variada oferta de clases que incluye escritura creativa, macramé, pilates, gimnasia para adultos mayores, espacios para madres gestantes y lactantes, talleres circo y clown yoga, meditación, baile, ajedrez, breakdance, rumba, estimulación temprana, meditación, dibujo y pintura, talleres de teatro, de robótica, de porro y más. La programación completa de las clases la puede consultar a través de la cuenta de Instagram de la Secretaría de Cultura.

Temas recomendados

Entretenimiento
Eventos
Casa de la Cultura
Programación
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida