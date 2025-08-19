¿Se verán gratis los Oscar? YouTube quiere arrebatarle la gala a la televisión

El dominio de casi cinco décadas que ha tenido la cadena ABC sobre la transmisión de los Premios Oscar podría estar llegando a su fin. Según un reportaje exclusivo de Bloomberg, YouTube ya expresó de manera oficial su interés en quedarse con los derechos de emisión una vez finalice el contrato vigente con Disney, que dura hasta 2028. Lea también: Los momentos inolvidables de los Premios Óscar 2025: homenajes, política y sorpresas La sola posibilidad marca un quiebre en la forma como se ha distribuido uno de los eventos televisivos más emblemáticos del entretenimiento. En tiempos en los que las ceremonias tradicionales luchan por atraer a un público joven y digital, la entrada de un gigante como YouTube reacomoda por completo el tablero.

Google quiere su tajada

Entre los interesados aparecen nombres esperados: NBCUniversal (Comcast), Amazon, Netflix y Paramount (que recientemente perdió los Grammy). Pero el que más ruido causó fue YouTube. La plataforma, que alguna vez fue vista por Hollywood como una amenaza pirata, hoy se posiciona como un aliado estratégico gracias a su alcance global, su experiencia en transmisiones en vivo y su conexión directa con nuevas audiencias. Entérese de más: Después de cuatro nominaciones fallidas, Tom Cruise recibe por fin su Premio Oscar El cambio podría significar que, por primera vez, los Oscar se transmitan gratis y sin restricciones en todo el mundo, sin depender de cadenas de televisión por cable ni de servicios de suscripción. Para muchos, esto sería una forma de democratizar la ceremonia y devolverle parte del brillo perdido, tras años de caídas históricas de audiencia.

Una pelea de gigantes