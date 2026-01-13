x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Un poeta fue nominada a Mejor película Iberoamericana de los premios Goya

La producción liderada por Simón Mesa es una de las películas colombianas más premiadas de los últimos años.

  • Ubeimar Ríos (izquierda) dio vida al personaje principal del segundo largometraje de Simón Mesa (derecha). Fotos: Cortesía.
    Ubeimar Ríos (izquierda) dio vida al personaje principal del segundo largometraje de Simón Mesa (derecha). Fotos: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
13 de enero de 2026
bookmark

La película Un poeta, del director antioqueño Simón Mesa, competirá en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará el 28 de febrero de 2026. La cinta hace parte de una selección de cinco títulos que representan a Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia.

Siga leyendo: Un poeta, la película colombiana que se presentó en Cannes y emocionó con su historia

El anuncio de las nominaciones estuvo a cargo de la actriz Toni Acosta y el intérprete y productor Arturo Valls, en un acto realizado en Madrid. En total, los Premios Goya 2026 recibieron 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, de las cuales 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Del total de producciones inscritas, 67 corresponden a óperas primas. En el apartado de guion, se registraron 129 originales y 42 adaptados.

En el ámbito español, Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, encabeza las nominaciones con 13 candidaturas. Le siguen Sirât, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9. La cena, de Manuel Gómez Pereira, suma 8 nominaciones, mientras que Sorda, de Eva Libertad; El cautivo, de Alejandro Amenábar; y Los tigres, de Alberto Rodríguez, alcanzan 7 cada una. Por su parte, Romería, de Carla Simón, tiene 6 nominaciones.

Lea aquí: ¡Otro premio para Un poeta! Ubeimar Ríos ganó el galardón a mejor actor en el Festival de Cine de Biarritz

La película comenzó su trayectoria internacional con el premio Un certain regard, del Festival de Cannes. Luego, ha recibido los premios a la Mejor Película Premio Horizontes Latinos, del Festival de San Sebastián; Mejor Película Competencia Internacional, del Santiago Festival Internacional de Cine 2025; Estrella Dorada, Mejor Largometraje de Ficción, del Festival de Cine de El Gouna 2025.

Simón Mesa Soto, director de <i>Un poeta</i>. FOTO: GETTY
Simón Mesa Soto, director de Un poeta. FOTO: GETTY

Además, el filme fue uno de los más vistos por las audiencias nacionales durante las semanas en que estuvo en las carteleras colombianas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién dirige la película Un poeta?
El director antioqueño Simón Mesa es el responsable de la película nominada.
¿Qué categoría de los Premios Goya 2026 obtuvo la nominación?
La película compite en Mejor Película Iberoamericana.
¿Qué premios internacionales ha recibido “Un poeta”?
Estrella Dorada, Festival de Cine de El Gouna
¿Cuándo se realizará la ceremonia de los Premios Goya 2026?
La ceremonia se celebrará el 28 de febrero de 2026 en Madrid, España.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Festivales de cine
Películas
Premios Goya
Cine colombiano
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida