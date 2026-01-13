Un poeta fue nominada a Mejor película Iberoamericana de los premios Goya

La película Un poeta, del director antioqueño Simón Mesa, competirá en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará el 28 de febrero de 2026. La cinta hace parte de una selección de cinco títulos que representan a Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia.

El anuncio de las nominaciones estuvo a cargo de la actriz Toni Acosta y el intérprete y productor Arturo Valls, en un acto realizado en Madrid. En total, los Premios Goya 2026 recibieron 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, de las cuales 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Del total de producciones inscritas, 67 corresponden a óperas primas. En el apartado de guion, se registraron 129 originales y 42 adaptados.