“Pensábamos que era un volcán inactivo”: alcaldesa de San Pedro de Urabá sobre erupción

La emergencia generada en la tarde-noche de este miércoles con un volcán de lodo en San Juan de Urabá generó múltiples temores por la seguridad de sus habitantes, especialmente porque la erupción se registró a pocos metros de la planta de acueducto municipal. Más allá del susto y de afectaciones en una vía, este hecho no dejó lesionados.
Así lo confirmó la alcaldesa de este municipio, Julia Esperanza Medrano, quien aseguró que están analizando todas las afectaciones generadas por esta emergencia y si la ceniza pudo haber contaminado el acueducto. Lo que confirmó es que la vía de acceso entre el casco urbano de San Juan de Urabá y el corregimiento San Juancito, quedó completamente tapada.