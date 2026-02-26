Promesas y choques del segundo debate de la Gran Consulta de Teleantioquia y EL COLOMBIANO

Los cuatro candidatos hombres llegaron casi uniformados con camisa manga largar azul claro, mientras que la única mujer visitó una blusa blanca. Fue la segunda parte del debate de la Gran Consulta por Colombia, organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia en el Auditorio Máximo del Colegio Alemán en Itagüí. Asistieron Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas.
La primera frase que expresó cada uno para iniciar con fuerza su participación giraron en torno a no ser “el representante del antipetrismo ni del antiuribismo”, a que “una sociedad solo avanza si hay inversión privada”, a “ser una mujer de manos limpias y de resultados”, al deseo de “ser su protector” y la exaltación al mérito como la “mayor causa que se pueda tener en la vida”.
El formato turnaba a cada candidato para sacar un papel de un recipiente con el tema que abordarían, iniciando por quien lo sacaba.El primer tema que sacó el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Oviedo, fue economía.