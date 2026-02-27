x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Apareció el candidato Andrés Vásquez en Cesar tras presunta retención: esto se sabe

“Una persona se me acercó y me dijo que me subiera a la moto, que no me iba a matar ni a hacerme daño”, dijo el candidato a RCN.

  • Andrés Vásquez, candidato. Foto: cortesía
    Andrés Vásquez, candidato. Foto: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El candidato Andrés Vásquez, por el Partido Conservador, regresó a su casa en las últimas horas luego de quedar en libertad tras desaparecer desde el miércoles en la casa de su padre en Pelaya, Cesar.

“Una persona se me acercó y me dijo que me subiera a la moto, que no me iba a matar ni a hacerme daño. Yo estaba saliendo de mi casa a las 5:10 a.m. rumbo a Aguachica, donde tenía una entrevista. Sin embargo, me llevó en contra de mi voluntad y me amenazó con un arma”, dijo Vásquez a Noticias RCN en la mañana de este viernes.

Vásquez salió de la vivienda de su padre luego de, presuntamente, recibir una llamada o escuchar una motocicleta, había informado su familia. Las autoridades, al momento, no entregan detalles de las circunstancias en las que fue dejado en libertad el candidato.

Minutos después, su padre encontró la puerta de la casa abierta y el vehículo del candidato también abierto frente a la propiedad, lo que generó preocupación inmediata.

En el carro fueron hallados su teléfono celular, su cartera con documentos de identidad y otras pertenencias personales. La presencia de estos objetos —que normalmente llevaba consigo— encendió las alarmas y motivó la rápida reacción de las autoridades.

Se conoció además que Vásquez tenía previsto viajar esa mañana hacia Aguachica para continuar con su agenda de campaña. Ante la situación, la Gobernación del Cesar y la Policía ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita establecer su paradero.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también anunció una recompensa por el mismo monto y la intensificación de operativos conjuntos con el Ejército.

Las operaciones de búsqueda se habían concentrado especialmente en zonas rurales de Pelaya y municipios cercanos. Aunque el caso se manejó oficialmente como una desaparición, no se descartaba la hipótesis de un secuestro.

En esta región tienen presencia grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, aunque la familia ha señalado que el candidato no había recibido amenazas previas.

Su esposa, Adriana Avendaño, había hecho un llamado público a quienes lo tuvieran retenido para que respetaran su vida y permitieran su regreso, subrayando que se trata de una familia trabajadora.

Por su parte, el Partido Conservador Colombiano rechazó lo ocurrido y solicitó al Gobierno Nacional mayores garantías de seguridad para los candidatos en el actual proceso electoral.

Siga leyendo: Clan del Golfo mató a una niña de 14 años en Briceño, Antioquia

Temas recomendados

Secuestro
Ejército nacional
Seguridad ciudadana
Ministerio de Defensa
Policía
seguridad
inseguridad
Cesar
Córdoba
Magdalena
Aguachica
Pedro Sánchez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida