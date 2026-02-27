Nuevo estudio revela cómo el ADN de una especie extinta influyó en la evolución de los humanos

Los humanos modernos tienen una pequeña cantidad de ADN neandertal en su genoma, pero este ADN no está distribuido de manera uniforme. Así lo señala un estudio liderado por la Universidad de Pensilvania (EE. UU.) y publicado en la revista Science.
Los neandertales fueron una especie humana antigua que vivió en Europa y Asia hace cientos de miles de años y se extinguió hace unos 40.000 años. Eran muy parecidos a nosotros físicamente, aunque más grandes, y durante un tiempo convivieron con los humanos modernos.
Para realizar la investigación, los científicos compararon genomas de neandertales con los de 73 mujeres de poblaciones del África subsahariana que casi no tienen ascendencia neandertal. Entre ellas había integrantes de los pueblos !Xoo y Ju|’hoansi de Botsuana, y de los Chabu de Etiopía. Gracias a esta comparación, los investigadores pudieron identificar partes del genoma neandertal que contienen ADN de humanos modernos, producto de antiguos cruces entre ambas especies.
El análisis se centró en la neandertal de Altai, una hembra cuyo genoma de alta calidad está datado en 122.000 años. También se estudiaron otras dos hembras: la de Chagyrskaya (80.000 años) y la de Vindija (52.000 años).