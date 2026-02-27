x

Nuevo estudio revela cómo el ADN de una especie extinta influyó en la evolución de los humanos

Un nuevo estudio científico reveló que el ADN de los neandertales, una especie humana que se extinguió hace miles de años, sigue influyendo en los humanos actuales más de lo que se pensaba.

    Este es un hombre homo sapiens y una mujer neandertal. FOTO: José Antonio Peñas / Agencia SINC
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Los humanos modernos tienen una pequeña cantidad de ADN neandertal en su genoma, pero este ADN no está distribuido de manera uniforme. Así lo señala un estudio liderado por la Universidad de Pensilvania (EE. UU.) y publicado en la revista Science.

Lea: Así fue como científicos descubrieron un dinosaurio que vivió hace 95 millones de años

Los neandertales fueron una especie humana antigua que vivió en Europa y Asia hace cientos de miles de años y se extinguió hace unos 40.000 años. Eran muy parecidos a nosotros físicamente, aunque más grandes, y durante un tiempo convivieron con los humanos modernos.

Para realizar la investigación, los científicos compararon genomas de neandertales con los de 73 mujeres de poblaciones del África subsahariana que casi no tienen ascendencia neandertal. Entre ellas había integrantes de los pueblos !Xoo y Ju|’hoansi de Botsuana, y de los Chabu de Etiopía. Gracias a esta comparación, los investigadores pudieron identificar partes del genoma neandertal que contienen ADN de humanos modernos, producto de antiguos cruces entre ambas especies.

El análisis se centró en la neandertal de Altai, una hembra cuyo genoma de alta calidad está datado en 122.000 años. También se estudiaron otras dos hembras: la de Chagyrskaya (80.000 años) y la de Vindija (52.000 años).

Los resultados mostraron que el cromosoma X de estos neandertales tiene más ADN de humanos modernos que otras partes de su genoma. Esto sugiere que la poca presencia de ADN neandertal en el cromosoma X de los humanos actuales no se explica solo por posibles incompatibilidades genéticas en esa parte del ADN, como se pensaba antes.

“Para explicarlo consideramos dos hipótesis relacionadas con la selección natural. Una era que las incompatibilidades reproductivas impidieran el intercambio de cromosomas X entre los neandertales y los AMH. Descartamos esta hipótesis al observar que el cromosoma X neandertal portaba más ascendencia de humanos modernos que el resto del genoma neandertal (no menos)”, le dijo a SINC Alexander Platt, autor principal del estudio.

Otra explicación que se manejaba era que el cromosoma X de los humanos modernos fuera “mejor” o más eficiente que el de los neandertales. Pero los investigadores descartaron esta idea al ver que el ADN de humanos modernos aparecía sobre todo en las zonas menos importantes del cromosoma X neandertal, y no en las regiones clave para su funcionamiento.

Le puede interesar: Descubren nuevas pistas de cómo se produce la expansión del universo

Por eso, los científicos concluyeron que la razón no tenía que ver con que un cromosoma funcionara mejor que el otro, sino con quiénes los llevaban y cómo se mezclaron y desplazaron las poblaciones en el pasado.

Este descubrimiento es importante porque cambia la forma en que entendemos la relación entre neandertales y humanos modernos. En lugar de pensar que hubo una “ventaja biológica” clara de un grupo sobre otro, sugiere que factores como la migración y el mestizaje tuvieron un papel más decisivo. Esto ayuda a reconstruir con mayor precisión cómo se dio el encuentro y la mezcla entre ambas especies.

Este estudio sugiere que, cuando neandertales y humanos modernos se cruzaron en el pasado, la mayoría de las veces fueron hombres neandertales con mujeres humanas. Esto podría explicar por qué el ADN neandertal no está repartido de la misma manera en nuestro genoma y ayuda a entender mejor cómo fueron esos primeros encuentros entre las dos especies.

Sin embargo, los investigadores aclaran que también pudieron influir otros factores, como que hubiera más personas de un sexo que de otro en ciertos grupos. Además, es posible que tanto las migraciones como las preferencias al elegir pareja hayan ocurrido al mismo tiempo y hayan influido en el resultado.

Antes de este estudio, se pensaba principalmente que la relación evolutiva entre neandertales y humanos modernos se había dado a través de cruces ocasionales cuando ambos grupos coincidieron en Europa y Asia. También se creía que algunas partes del ADN neandertal desaparecieron con el tiempo porque no eran compatibles con el genoma humano moderno o porque resultaban menos ventajosas. Esta nueva investigación amplía esa visión y sugiere que la dinámica fue más compleja de lo que se imaginaba.

Ampliar esta versión es importante porque permite entender que la evolución humana no fue un proceso simple ni lineal. No se trató solo de que una especie reemplazara a la otra, sino de mezclas de poblaciones que dejaron huella en el ADN. Comprender mejor esos detalles ayuda a reconstruir la historia de la raza humana con mayor precisión y a entender cómo se formó la diversidad genética que hoy existe.

*Con información de Agencia Sinc

Utilidad para la vida