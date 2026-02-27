Nuevo estudio revela cómo el ADN de una especie extinta influyó en la evolución de los humanos

Los humanos modernos tienen una pequeña cantidad de ADN neandertal en su genoma, pero este ADN no está distribuido de manera uniforme. Así lo señala un estudio liderado por la Universidad de Pensilvania (EE. UU.) y publicado en la revista Science. Lea: Así fue como científicos descubrieron un dinosaurio que vivió hace 95 millones de años Los neandertales fueron una especie humana antigua que vivió en Europa y Asia hace cientos de miles de años y se extinguió hace unos 40.000 años. Eran muy parecidos a nosotros físicamente, aunque más grandes, y durante un tiempo convivieron con los humanos modernos. Para realizar la investigación, los científicos compararon genomas de neandertales con los de 73 mujeres de poblaciones del África subsahariana que casi no tienen ascendencia neandertal. Entre ellas había integrantes de los pueblos !Xoo y Ju|’hoansi de Botsuana, y de los Chabu de Etiopía. Gracias a esta comparación, los investigadores pudieron identificar partes del genoma neandertal que contienen ADN de humanos modernos, producto de antiguos cruces entre ambas especies. El análisis se centró en la neandertal de Altai, una hembra cuyo genoma de alta calidad está datado en 122.000 años. También se estudiaron otras dos hembras: la de Chagyrskaya (80.000 años) y la de Vindija (52.000 años).

Los resultados mostraron que el cromosoma X de estos neandertales tiene más ADN de humanos modernos que otras partes de su genoma. Esto sugiere que la poca presencia de ADN neandertal en el cromosoma X de los humanos actuales no se explica solo por posibles incompatibilidades genéticas en esa parte del ADN, como se pensaba antes. “Para explicarlo consideramos dos hipótesis relacionadas con la selección natural. Una era que las incompatibilidades reproductivas impidieran el intercambio de cromosomas X entre los neandertales y los AMH. Descartamos esta hipótesis al observar que el cromosoma X neandertal portaba más ascendencia de humanos modernos que el resto del genoma neandertal (no menos)”, le dijo a SINC Alexander Platt, autor principal del estudio. Otra explicación que se manejaba era que el cromosoma X de los humanos modernos fuera “mejor” o más eficiente que el de los neandertales. Pero los investigadores descartaron esta idea al ver que el ADN de humanos modernos aparecía sobre todo en las zonas menos importantes del cromosoma X neandertal, y no en las regiones clave para su funcionamiento. Le puede interesar: Descubren nuevas pistas de cómo se produce la expansión del universo Por eso, los científicos concluyeron que la razón no tenía que ver con que un cromosoma funcionara mejor que el otro, sino con quiénes los llevaban y cómo se mezclaron y desplazaron las poblaciones en el pasado. Este descubrimiento es importante porque cambia la forma en que entendemos la relación entre neandertales y humanos modernos. En lugar de pensar que hubo una “ventaja biológica” clara de un grupo sobre otro, sugiere que factores como la migración y el mestizaje tuvieron un papel más decisivo. Esto ayuda a reconstruir con mayor precisión cómo se dio el encuentro y la mezcla entre ambas especies. Este estudio sugiere que, cuando neandertales y humanos modernos se cruzaron en el pasado, la mayoría de las veces fueron hombres neandertales con mujeres humanas. Esto podría explicar por qué el ADN neandertal no está repartido de la misma manera en nuestro genoma y ayuda a entender mejor cómo fueron esos primeros encuentros entre las dos especies.