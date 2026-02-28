EE.UU. e Israel atacan Irán: claves de la guerra, respuesta de Teherán y muerte de Jameneí

Hace tres meses comenzaron las protestas en Irán por el alto costo de vida. Mujeres, familias y comerciantes salieron a las calles tras enfrentar situaciones críticas como el tema de la inflación, que se disparó entre enero y febrero de 2026, alcanzando un 68,1 % y llegando al 105 % en el caso de los alimentos. La rebelión también se originó por la grave devaluación de la moneda, que llegó a cotizarse entre 1,3 y 1,4 millones de riales por dólar. Además, la situación se vio agravada por la politización del país, que al ser una teocracia liderada por los ayatolás, no permite una verdadera separación de poderes, aunque cuente con un presidente actualmente como lo es Masoud Pezeshkian.

La génesis

Lo cierto es que esto no es nada nuevo, pues se remonta a la Revolución Islámica de 1979, cuando los ayatolás —liderados por Ruhollah Jomeini— llegaron al poder para derrocar al sha Mohammad Reza Pahlavi y transformar el país de una monarquía prooccidental en una república teocrática. En este contexto entran actores internacionales como Estados Unidos, que aunque se encuentra en otro continente, ha tenido una gran relación con Irán debido a intereses estratégicos, especialmente el petróleo.

El estrecho de Ormuz se convirtió en una ruta marítima clave por donde pasaba gran parte del crudo con destino a Norteamérica. Sin embargo, las relaciones comerciales se fueron debilitando a medida que los ayatolás consolidaron su poder y se alinearon con su líder supremo, Ali Jamenei, tras su llegada al cargo en 1989.

Los aliados

Estados Unidos no está solo, ya que cuenta con otro aliado importante como Israel, que fue protagonista de ataques contra Irán en 2024 y que, desde la Revolución Islámica, ha mantenido una relación hostil con el país por su ubicación estratégica y el apoyo de Irán a grupos como Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza.

Se habla también de un programa nuclear iraní en el que Estados Unidos participaba incluso desde antes de la Revolución Islámica, aunque esta cooperación era únicamente para fines civiles. Todo terminó durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2018 debido a las tensiones que posteriormente desencadenaron nuevas sanciones.

El ahora en Irán

Trump volvió a su segundo mandato para continuar con lo que había iniciado en 2018, buscando debilitar al régimen iraní hasta el punto —si fuera posible— de desaparecerlo. Así lo expresó en su discurso de ocho minutos tras el primer ataque “preventivo” ocurrido este 28 de febrero, cuando misiles de largo alcance impactaron varias ciudades iraníes, dejando al menos 200 muertos y 747 heridos. “Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘Muerte a Estados Unidos’ y ha llevado a cabo una campaña incesante de baños de sangre y masacres masivas, apuntando contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en un gran número de países. (...) Por eso, durante la operación Midnight Hammer (Martillo de Medianoche) el pasado junio, aniquilamos el programa nuclear del régimen en Fordo, Natanz e Isfahán. Tras ese ataque, les advertimos que nunca reanudaran su pérfida búsqueda de armas nucleares, y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo. Lo intentamos. Ellos querían hacerlo. No querían hacerlo. Y luego querían hacerlo. No querían hacerlo. No entendían qué estaba pasando. Solo querían hacer el mal. Pero Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas. Rechazaron todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares. Y ya no podemos aceptar esto”, expresó Trump en su discurso de 8 minutos tras el ataque preventivo de este 28 de febrero.

La respuesta de los ayatolás fue inmediata, pues contraatacaron edificios residenciales en Manama, la capital de Baréin, generando además varios incendios forestales. De igual manera, se reportaron explosiones en distintos puntos de Dubái, lo que obligó a que varias personas evacuaran de inmediato el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, con más de 820 metros y 160 plantas.

La muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán

Es evidente que el blanco de Estados Unidos e Israel era el líder supremo iraní, Alí Jamenei, de quien se dijo que murió en medio de los ataques realizados en la mañana de este sábado. Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmaron que hubo una eliminación del líder supremo. “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social. “Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países alrededor del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre. Él fue incapaz de evadir nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados; trabajando en estrecha colaboración con Israel, no hubo nada que él, ni los otros líderes que han muerto a su lado, pudieran hacer. Esta es la mayor y única oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Nos informan que muchos miembros de su Guardia Revolucionaria (IRGC), militares y otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren pelear y están buscando que les otorguemos inmunidad. Como dije anoche: ‘¡Ahora pueden tener inmunidad, más tarde solo recibirán la muerte!’”, escribió el mandatario estadounidense en red Truth Social. Espero que la Guardia Revolucionaria y la Policía se unan pacíficamente a los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolverle al país la grandeza que merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que no solo la muerte de Khamenei, sino el país entero ha sido, en solo un día, prácticamente destruido e incluso aniquilado. Sin embargo, los bombardeos intensos y de precisión continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana, o el tiempo que sea necesario, para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, ¡EN TODO EL MUNDO!”

Entre los fallecidos se encuentran Ali Shamkhani, asesor del guía supremo iraní, y el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, según informó en televisión el portavoz militar israelí Effie Defrin, quien mostró fotografías de algunos de ellos.

¿Es posible terminar con el régimen de los ayatolás?

Un informe de la BBC reveló, en un análisis, que este golpe representa una oportunidad para Washington e Israel, pero que no sería tan fácil terminar con un régimen solo mediante ataques aéreos. “Saddam Hussein, en Irak, fue derrocado en 2003 por una enorme fuerza invasora liderada por Estados Unidos. Muamar Gadafi, de Libia, fue derrocado en 2011 por fuerzas rebeldes que recibieron apoyo de la fuerza aérea de la OTAN y algunos estados árabes. En ambos casos, el resultado fue el colapso del Estado, la guerra civil y miles de muertos”, afirmó la cadena británica. “Libia sigue siendo un estado fallido. Irak sigue lidiando con las consecuencias de la invasión y el derramamiento de sangre que desató. Aunque este sea el primer caso en que el poder aéreo por sí solo provoque el colapso de un régimen, el gobierno islámico no será reemplazado por una democracia liberal que defienda los derechos humanos”, agregó el medio citado.

Los ojos del mundo puestos en Irán

Era de esperarse que la “Operation Epic Fury” (Operación Furia Épica) despertara el interés de otras potencias mundiales, como China, Rusia, Reino Unido, e incluso países sudamericanos como Colombia y Argentina. China, que un día antes había pedido a sus compatriotas que salieran de suelo iraní ante la “posible amenaza externa”, rechazó el ataque preventivo de este sábado por parte de EE. UU. e Israel, instando a ambos países a un cese al fuego. Lo mismo hizo Líbano diciendo que no aceptará verse “arrastrado” al conflicto con Irán. Por su parte, el movimiento libanés Hezbolá, proiraní, instó a “los Estados y pueblos de la región” a oponerse a “la agresión” contra Irán.