Reportan ataque de Irán contra aeropuerto de Dubái, hay evacuaciones

Un presunto dron o misil iraní impactó el Aeropuerto Internacional de Dubái, dejó heridos, daños visibles y obligó evacuaciones inmediatas esta noche.

  Ataque al Aeropuerto Internacional de Dubái en Emiratos Árabes Unidos. FOTO: Tomada de redes.
    Ataque al Aeropuerto Internacional de Dubái en Emiratos Árabes Unidos. FOTO: Tomada de redes.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 59 minutos


Reportes iniciales, en redes sociales, indican el impacto de un misil balístico o un dron iraní contra el Aeropuerto Internacional de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

Imágenes difundidas muestran el aeropuerto tras el ataque. En los videos se observa humo elevándose sobre una de las terminales y se escuchan alarmas de incendio mientras pasajeros y trabajadores evacúan el recinto.

Según los reportes, varias personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se ha divulgado un balance oficial sobre los daños estructurales.

Cuatro heridos tras ataque en el Aeropuerto Internacional de Dubái, según la oficina de prensa de Dubái

Lea más: Hay “múltiples señales” de la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí, afirma Netanyahu

Daños visibles y evacuaciones tras impacto de dron iraní en Dubái

Las grabaciones muestran daños significativos y grandes cantidades de escombros en una de las terminales. Civiles abandonan el lugar de forma apresurada, en medio de escenas de confusión.

De acuerdo con informes preliminares, el ataque impactó directamente en el recinto aeroportuario. Algunas versiones apuntan a un dron iraní; otras mencionan la posibilidad de un misil balístico. Las autoridades no han confirmado aún el tipo exacto de artefacto utilizado.

La situación fue catalogada como de última hora, con evacuaciones en curso en el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los principales centros de conexión aérea del mundo.

Además: Irán lanza misiles sobre Dubái y evacúan el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo

Las imágenes que circulan en las redes sociales, que han sido verificadas por Al Jazeera, muestran daños en la sala de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Dubai tras un ataque iraní.

La importancia del Aeropuerto de Dubái en el mapa aéreo global

El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la conectividad aérea mundial.

Su acelerado crecimiento lo ha llevado a convertirse no solo en el aeropuerto con mayor tráfico internacional, sino también en un motor económico que impulsa turismo, inversión y logística en una de las ciudades más dinámicas del planeta.

Cerró 2025 con 95,2 millones de pasajeros, una cifra histórica que lo reafirma como el aeropuerto con mayor volumen de viajeros internacionales, impulsado por el auge turístico y empresarial de Dubái.

Durante el primer semestre y hasta el tercer trimestre de 2025, el aeropuerto ya había superado los 70 millones de pasajeros, registrando el trimestre más activo en sus 65 años de historia con 24,2 millones de viajeros entre julio y septiembre.

Lea más: Trump confirmó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, como lo dijo Netanyahu

Además, funciona como un auténtico “superconector” mundial. En 2025 canalizó 5% de todos los viajes internacionales del planeta, un porcentaje que muestra su rol como infraestructura crítica del ecosistema aéreo global.

La red combinada de las aerolíneas Emirates y flydubai, que supera los 270 destinos en seis continentes, convierte al aeropuerto en un punto estratégico para las rutas intercontinentales entre Asia, Europa, África y América.

Drones
Aeropuertos
Misiles
ataques
Bombardeos EE. UU. e Israel contra Irán
Irán
Dubai
