Ministra de Cultura responde a la polémica por venta de obras Débora Arango

La polémica por la intención del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) de vender al Banco de la República dos obras icónicas de Débora Arango, Rojas Pinilla y Madona del Silencio, tuvo respuesta oficial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Según explicó la ministra Yannai Kadamani, en julio de este año la cartera recibió una comunicación de la directora del museo solicitando autorización para enajenar las piezas. Ambas forman parte de la colección donada en 1986 por la artista al MAMM y están incluidas dentro de los 233 bienes declarados de Interés Cultural de ámbito nacional.