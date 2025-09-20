x

Ministra de Cultura responde a la polémica por venta de obras Débora Arango

La ministra informó que rechazaron la solicitud del Museo de Arte Moderno de Medellín para vender las obras al Banco de la República.

  • Yannai Kadamani, ministra de Cultura, sobre la ventas de obras de la artista Débora Arango. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
20 de septiembre de 2025
bookmark

La polémica por la intención del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) de vender al Banco de la República dos obras icónicas de Débora Arango, Rojas Pinilla y Madona del Silencio, tuvo respuesta oficial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Según explicó la ministra Yannai Kadamani, en julio de este año la cartera recibió una comunicación de la directora del museo solicitando autorización para enajenar las piezas. Ambas forman parte de la colección donada en 1986 por la artista al MAMM y están incluidas dentro de los 233 bienes declarados de Interés Cultural de ámbito nacional.

El MAMM justificó la propuesta como una estrategia para conseguir recursos que permitan conservar la colección y apoyar a nuevas artistas. Sin embargo, la ministra fue enfática en que la autorización no es viable.

Una vez analizados los argumentos y teniendo en cuenta la necesidad de conservar la unidad de la colección y respetar la donación a título irrevocable de la obra, contestamos que NO consideramos procedente autorizar la enajenación solicitada”, señaló la ministra en sus redes sociales.

La funcionaria aclaró que esta respuesta ya fue emitida semanas atrás. El museo interpuso un recurso de reposición frente a la negativa, el cual será resuelto en los próximos días. “La próxima semana se resolverá la actuación administrativa y se notificará al solicitante”, precisó Kadamani.

La ministra también abrió la puerta a otras soluciones para que las obras tengan circulación y no permanezcan guardadas. “Le hemos propuesto al MAMM en conversaciones previas que se pueden llevar a cabo gran variedad de estrategias para la exposición de las obras, como el préstamo a través de comodato o convenio con el Museo Nacional de Colombia y el Banco de la República de manera conjunta”, aseguró.

Conozca: La IA llega a los lienzos: los robots están aprendiendo a pintar cuadros

Finalmente, Kadamani resaltó la importancia de la artista en el panorama cultural colombiano. “Sin duda, para los tiempos, necesitamos más maestras como Débora, necesitamos su obra expuesta”, concluyó.

