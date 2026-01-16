Desde Austria por mar: así llegaron los nuevos rieles para el mantenimiento de la vía férrea en el Metro de Medellín

El Metro de Medellín recibió el primer cargamento de rieles que hará parte del plan anual de mantenimiento de la vía férrea del sistema. Se trata de la primera de dos entregas programadas, con las cuales la empresa busca garantizar la seguridad y continuidad de la operación en sus líneas.
Luego de varios días de transporte marítimo y tras ser desembarcadas en el Puerto de Barranquilla, a los talleres del Metro llegaron las primeras 90 barras de rieles, cada una de 18 metros de longitud y con un peso aproximado de 972 kilogramos.
Las restantes 190 barras arribarán durante el primer trimestre de 2026, completando el suministro previsto para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.