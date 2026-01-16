x

Desde Austria por mar: así llegaron los nuevos rieles para el mantenimiento de la vía férrea en el Metro de Medellín

Los rieles están fabricados en un acero especial endurecido y cada barra tiene un peso de 972 kg. Aquí más detalles.

  • El lote de rieles llegó a territorio colombiano luego de varios días de transporte marítimo y tras ser desembarcadas en el Puerto de Barranquilla. FOTO: Cortesía Metro de Medellín
  • Cada año, el Metro de Medellín, reemplazan en promedio tres kilómetros de rieles. FOTO: Cortesía Metro de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 5 horas
El Metro de Medellín recibió el primer cargamento de rieles que hará parte del plan anual de mantenimiento de la vía férrea del sistema. Se trata de la primera de dos entregas programadas, con las cuales la empresa busca garantizar la seguridad y continuidad de la operación en sus líneas.

Luego de varios días de transporte marítimo y tras ser desembarcadas en el Puerto de Barranquilla, a los talleres del Metro llegaron las primeras 90 barras de rieles, cada una de 18 metros de longitud y con un peso aproximado de 972 kilogramos.

Las restantes 190 barras arribarán durante el primer trimestre de 2026, completando el suministro previsto para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Cada año, el Metro de Medellín, reemplazan en promedio tres kilómetros de rieles. FOTO: Cortesía Metro de Medellín
Los rieles, fabricados en acero especial endurecido y producidos en Austria, serán utilizados para reemplazar tramos de la vía férrea en las líneas A y B, la vía de enlace entre ambas líneas y los patios ubicados en el municipio de Bello. Este tipo de material es fundamental para soportar el desgaste generado por el tránsito constante de los trenes.

De acuerdo con la empresa, cada año se reemplazan en promedio tres kilómetros de rieles, con base en las inspecciones rutinarias que se realizan de manera permanente, tanto de día como de noche, una vez finaliza la operación comercial.

Estas revisiones incluyen controles visuales, pruebas radiográficas y análisis por ultrasonido, que permiten detectar pérdida de perfil, desgaste y defectos superficiales.

"Para el año 2026 esperamos cambiar del orden de 5.000 metros. Estos cambios se realizan por dos cosas, una, el fin de vida útil, que son 12 milímetros,cuando se terminan, se debe cambiar el riel o cuando se presentan defectos por la operación también se debe cambiar”, expresó Jaime Wilches Yepes, jefe de Infraestructuras del Metro de Medellín.

Durante 2024 se renovaron 2.824 metros de rieles, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 3.799 metros, como resultado del fortalecimiento de las labores de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo sobre los 89 kilómetros que conforman la vía permanente del sistema Metro.

Además, la empresa ejecuta trabajos de reperfilado de rieles, una técnica que elimina imperfecciones en la superficie de rodadura, prolonga la vida útil del material y mantiene los estándares de seguridad. Solo en 2025, un equipo conformado por 60 personas intervino a 120 kilómetros de vía férrea, trabajando de manera continua.

Estas acciones hacen parte del plan de mantenimiento anual del Metro de Medellín, para el cual en 2025 se destinaron más de $239.000 millones.

