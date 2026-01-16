Esta sería la nómina con la que Diego Arias arrancaría la Liga con Nacional ante Chicó: ¿dónde verlo y a qué hora?

Atlético Nacional inicia la campaña 2026 con una diferencia clave respecto al año anterior: esta vez, Diego Arias comienza el proyecto desde el primer día. Ya no llega para apagar incendios ni para corregir sobre la marcha, como ocurrió en 2025 tras la salida del argentino Javier Gandolfi. Ahora, el técnico tendrá la responsabilidad —y la oportunidad— de imprimir su sello desde el arranque, con una pretemporada completa y un margen mayor para construir.
El primer examen llegará este sábado, cuando Nacional reciba a Boyacá Chicó desde las 6:20 p.m. en el estadio Atanasio Girardot y con la transmisión de Win Sports +. Será el estreno oficial del equipo verdolaga en la Liga y también el punto de partida de un año cargado de exigencias. A la espera de que se integren Alfredo Morelos y el venezolano Eduard Bello, quien este viernes se encontraba realizando exámenes médicos, Arias perfila una nómina con David Ospina en el arco; Andrés Román, Simón García o César Haydar, y el debutante Milton Casco en defensa; Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Edwin Cardona o Juan Manuel Rengifo en el medio; y en ataque Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.