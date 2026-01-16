Esta sería la nómina con la que Diego Arias arrancaría la Liga con Nacional ante Chicó: ¿dónde verlo y a qué hora?

Atlético Nacional inicia la campaña 2026 con una diferencia clave respecto al año anterior: esta vez, Diego Arias comienza el proyecto desde el primer día. Ya no llega para apagar incendios ni para corregir sobre la marcha, como ocurrió en 2025 tras la salida del argentino Javier Gandolfi. Ahora, el técnico tendrá la responsabilidad —y la oportunidad— de imprimir su sello desde el arranque, con una pretemporada completa y un margen mayor para construir. El primer examen llegará este sábado, cuando Nacional reciba a Boyacá Chicó desde las 6:20 p.m. en el estadio Atanasio Girardot y con la transmisión de Win Sports +. Será el estreno oficial del equipo verdolaga en la Liga y también el punto de partida de un año cargado de exigencias. A la espera de que se integren Alfredo Morelos y el venezolano Eduard Bello, quien este viernes se encontraba realizando exámenes médicos, Arias perfila una nómina con David Ospina en el arco; Andrés Román, Simón García o César Haydar, y el debutante Milton Casco en defensa; Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Edwin Cardona o Juan Manuel Rengifo en el medio; y en ataque Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.

El partido marcaría el debut oficial de Milton Casco, una de las incorporaciones mejor sensación ha causado en las prácticas, mientras que otros refuerzos como el portero Kevin Cataño y Nicolás Rodríguez deberán aguardar por su oportunidad. Más allá del resultado, el verdadero foco estará en las formas: Arias necesita que este Nacional empiece a mostrar una idea clara, reconocible y sostenida. El cierre de 2025 dejó sensaciones mixtas. Hubo altibajos evidentes, pero también una mejora sustancial frente a lo que el equipo había mostrado bajo Gandolfi. Nacional terminó compitiendo mejor, con mayor orden táctico y una identidad más cercana a lo que históricamente exige su hinchada. El desafío ahora es que ese crecimiento no sea esporádico, sino una constante a lo largo del año. En paralelo, el técnico deberá gestionar con inteligencia la integración de las caras nuevas y la recuperación de futbolistas que terminaron el semestre bajo cuestionamientos. En Nacional, el tiempo siempre es un bien escaso: los procesos conviven con una presión inmediata por resultados. Encontrar el equilibrio entre el funcionamiento colectivo y las individualidades será clave para sostener el proyecto. En ese contexto aparece un nombre propio que simboliza uno de los grandes retos internos: Edwin Cardona. Su talento nunca ha estado en duda, pero su rendimiento y compromiso han sido motivo de debate. Arias tendrá la misión de reconectar al volante con el equipo y con la gente, una tarea que exige confianza, exigencia y roles claros. Comprometer a estos jugadores será tan importante como acertar en los refuerzos.

Los objetivos están definidos y no admiten medias tintas. Ganar la Liga es la prioridad principal, no solo por el peso histórico del título, sino porque significa el regreso directo a la Copa Libertadores 2027, una ausencia que incomoda tanto a la institución como a su hinchada. A ello se suma la obligación de defender la Copa BetPlay, el trofeo con el que Nacional cerró el 2025 y que funcionó como un impulso anímico decisivo. Pero hay un desafío que despierta una ilusión especial: la Copa Sudamericana, el único torneo continental que aún no figura en las vitrinas del club. Conquistarla significaría completar el palmarés internacional y reafirmar a Nacional como un protagonista continental, un estatus que ha perdido fuerza en la última década. El título de la Copa BetPlay no fue solo un trofeo más; fue un punto de partida emocional. Con ese envión, Atlético Nacional inicia el 2026 sabiendo que el margen de error es corto, pero también que pocas veces un técnico ha comenzado una temporada con tanto respaldo interno. Y aunque persisten dudas en algunos sectores de la hinchada, los más de 17 mil abonados con los que arranca el torneo confirman una verdad histórica: el hincha acompaña, pero exige. Como siempre, en Nacional.