Savia Salud le responde al Hospital de Itagüí en medio de controversia por crisis financiera: “la EPS giró más de $18.707 millones”

La crisis financiera que enfrenta el Hospital San Rafael de Itagüí ha desatado una fuerte controversia y un clamor generalizado tanto de la comunidad como del propio centro asistencial, que exigen respuestas claras y acciones urgentes por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) involucradas, entre ellas Savia Salud. Desde octubre de 2025, el hospital no ha podido pagar los salarios de 460 funcionarios y acumula deudas con proveedores de materiales importados, especialmente relacionados con las cirugías de ortopedia, un servicio que caracteriza a la institución y que depende de insumos costosos. El gerente, Luis Fernando Arroyave Soto, ha relatado el impacto de la crisis, describiendo cómo empleados llegan a expresar no tener “con qué comer, pagar el arriendo o darle un regalo a sus hijos”. En contexto: Gerente de hospital de Itagüí rompe en llanto por crisis financiera: “No tienen con qué comer, no había con qué pagarles” La crisis se origina principalmente en el incumplimiento de pagos por parte de varias EPS, entre ellas Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud, entidades que actualmente están bajo supervisión estatal debido a sus dificultades financieras. El director explicó que Nueva EPS le adeuda al centro cerca de $8.750 millones, sin realizar pagos regulares desde agosto del año pasado, lo que ha impedido cubrir obligaciones básicas como la planilla salarial.

A raíz de la polémica suscitada, Savia Salud se pronunció y salió al paso en medio de la controversia, asegurando que ha girado parte de lo adeudado al hospital y a la red del departamento. “La EPS giró más de $18.707 millones en la vigencia 2025, equivalente a más del 80% de lo radicado en ese año. Es de aclarar que el Hospital San Rafael y la EPS lograron conciliar más de $1.540 millones al finalizar el 2025”, manifestó la entidad.

De igual manera, la entidad indicó que del total de las facturas radicadas en el 2025 (más de $24.000 millones), logró una auditoría del 104% (incluyendo lo radicado de vigencias anteriores), lo que generó luego de glosas y devoluciones un giro que corresponde al 102% (vigencia actual y anteriores). Esto, según Savia Salud, representó un pago mensual promedio de más de $1.500 millones. “Savia Salud ha reiterado su firme compromiso con el pago oportuno a la red prestadora, girando más de $1.3 billones a la red pública en el 2025”, concluyó la entidad. Entérese: Por deuda de $1.600 millones anestesiólogos cortarán servicios al Hospital San Rafael de Itagüí Hay que recordar que en Antioquia la deuda de las EPS con la red hospitalaria supera los $8 billones. Este colapso financiero, según la Secretaría de Salud e Inclusión Social del departamento, ha llevado al cierre de servicios y a la pérdida de personal en varias entidades sanitarias. Según la Gobernación de Antioquia, del total de la deuda, $6 billones corresponden a la red privada y $2 billones a la red pública. La mayor presión financiera proviene de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional (Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud) que en conjunto adeudan $4,9 billones, afectando de manera directa a cerca de 3 millones de afiliados en el departamento.

Datos revelados a EL COLOMBIANO por parte de este centro de salud, indican que el Hospital San Rafael de Itagüí tiene una cartera superior a los $27.000 millones, una deuda que corresponde a 14 Entidades Promotoras de Salud. El 90% de la deuda se concentra en 2 entidades: Savia Salud y Nueva EPS.

