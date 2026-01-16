Savia Salud le responde al Hospital de Itagüí en medio de controversia por crisis financiera: “la EPS giró más de $18.707 millones”

La crisis financiera que enfrenta el Hospital San Rafael de Itagüí ha desatado una fuerte controversia y un clamor generalizado tanto de la comunidad como del propio centro asistencial, que exigen respuestas claras y acciones urgentes por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) involucradas, entre ellas Savia Salud.
Desde octubre de 2025, el hospital no ha podido pagar los salarios de 460 funcionarios y acumula deudas con proveedores de materiales importados, especialmente relacionados con las cirugías de ortopedia, un servicio que caracteriza a la institución y que depende de insumos costosos.
El gerente, Luis Fernando Arroyave Soto, ha relatado el impacto de la crisis, describiendo cómo empleados llegan a expresar no tener “con qué comer, pagar el arriendo o darle un regalo a sus hijos”.
En contexto: Gerente de hospital de Itagüí rompe en llanto por crisis financiera: “No tienen con qué comer, no había con qué pagarles”
La crisis se origina principalmente en el incumplimiento de pagos por parte de varias EPS, entre ellas Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud, entidades que actualmente están bajo supervisión estatal debido a sus dificultades financieras.
El director explicó que Nueva EPS le adeuda al centro cerca de $8.750 millones, sin realizar pagos regulares desde agosto del año pasado, lo que ha impedido cubrir obligaciones básicas como la planilla salarial.