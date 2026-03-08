Obituario, una exposición en Itagüí de cuando la violencia fue una pandemia en el sur del Valle de Aburrá

Una imagen: entre 1990 y 2010 en Itagüí se registraron cerca de ocho mil homicidios. Si esos ausentes se reunieran una última vez, ocuparían más de la mitad de las gradas del estadio Ditaires. Eso dice el historiador José Daniel Giraldo, curador de Obituario, luto diario en Itagüí, un ejercicio de memoria que está abierto al público en hasta el 20 de junio en el Museo de Itagüí.

La muestra presenta titulares, fotografías y reportajes publicados en distintos medios noticiosos para reconstruir la imagen pública que circulaba en el país sobre la vida y la muerte en este municipio del sur del Valle de Aburrá.

Según explica el curador, los documentos expuestos provienen principalmente de un archivo personal de prensa de Orlando Luján, complementado con materiales consultados en el archivo de la Universidad de Antioquia. Los artículos fueron publicados en El Colombiano, El Mundo, El Espectador, La Metro.

La exposición propone una lectura del concepto de paisaje más allá de lo estético. Para el equipo curatorial, el paisaje también está conformado por las experiencias cotidianas de una comunidad. En el caso de Itagüí, los obituarios —los anuncios de fallecimientos publicados en la prensa y repartidos en funerarias, iglesias y viviendas— se convirtieron en parte habitual de ese entorno social.

La exposición está organizada en varias estaciones temáticas que abordan fenómenos recurrentes de la época, entre ellas las llamadas fronteras invisibles entre barrios, el microtráfico, los atentados con explosivos, los crímenes infantiles y otros hechos que formaban parte del día a día en el municipio.

A lo largo del recorrido aparecen imágenes y escenas que se repetían con frecuencia en los periódicos: levantamientos de cadáveres, víctimas cubiertas con sábanas y titulares que narraban homicidios ocurridos en distintos sectores.

La exposición también recoge titulares fuertes, entre estos el de “Itagüí se desangra”, publicado el 27 de mayo de 2010, cuando el número de homicidios ya superaba los 180 casos sin haber llegado aún a la mitad del año.