Daniel Briceño se convierte en el tercer congresista más votado de la historia: claves de su triunfo más allá de la veeduría en Secop

Es abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Externado, oriundo de Bogotá y fenómeno en redes sociales. Así llegó Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá, a ser uno de los congresistas más votados de la jornada electoral de este 8 de marzo.

De acuerdo con los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, registró aproximadamente 261.036 votos, lo que lo convirtió en la votación individual más alta de la capital.

En un mensaje que compartió a través de sus redes sociales, Briceño agradeció a sus seguidores por haber alcanzado, desde la Cámara de Representantes, más de “260.000” votos en Bogotá, lo que lo posiciona como “el congresista más votado de Colombia en toda la elección”.