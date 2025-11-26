¿Quién le ayuda a Dua Lipa a escoger las canciones para sus conciertos en español? Esto reveló la artista

La estrella pop Dua Lipa y su Radical Optimism Tour han sorprendido en territorio latinoamericano, donde no solo ha deslumbrado con la interpretación de sus éxitos, sino que además ha deleitado al público de habla hispana con covers en español. De música ligera de Soda Stereo y Tu misterioso alguien de Miranda en Argentina, Tu falta de querer de Mon Laferte en Chile y la cumbia Cariñito de los Hijos del Sol en Perú han sido tomados por el público latinoamericano como un regalo de la británica-albanesa para sus fanáticos, quienes han visto con buenos ojos que la artista tenga el gesto de adaptar canciones locales en sus espectáculos. Lea también: Dua Lipa saludó en español a sus fans de Colombia antes de su concierto en Bogotá, ¿qué dijo? Sin embargo, esto no solo lo ha implementado Dua Lipa en Latinoamérica, pues en medio de su gira la intérprete de éxitos como New rules, Be the one, No Lie, Houdini y Dance the night ha hecho más de 57 covers en inglés, español y portugués.

¿Cómo le nació a Dua Lipa la idea de hacer covers de acuerdo al lugar donde se presenta?

A mitad de sus shows, la británica-albanesa sorprende a sus espectadores con una canción de algún artista local. Sea Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, la artista asume el reto de conectarse con un tema de un cantante o banda de la región. La arriesgada idea de hacer una canción local, según le contó Dua Lipa a la revista Variety, surgió luego de hacer un cover para una entrega de premios de música country en Estados Unidos. “Esta fue mi idea. Surgió simplemente porque había hecho una canción para los American Country Music Awards con Chris Stapleton, y fue tan divertida que se la propuse a la banda y al equipo: “¿Qué divertido sería si cada noche tocáramos una canción diferente?””, respondió la artista al medio citado, agregando que los de su banda de músicos expresaron que era “bastante ambicioso”.

Sobre la escogencia de las canciones, Dua recalcó que “definitivamente es un esfuerzo de equipo”. La artista subrayó que antes de cada etapa de la gira ella hace una pequeña lista de reproducción. Dua Lipa reveló ante la revista que todo se hace con la mayor antelación posible, sin embargo, en ocasiones se han sentido abrumados porque hay artistas que se acercan para compartir el escenario con ella y sus músicos. “Somos ligeros de pies, seguro”, recalcó la estrella pop sobre la flexibilidad y disposición que tienen sus músicos para los cambios de último momento. La artista que se presentará en el Nemesio Camacho el Campín, Bogotá, este viernes, 28 de noviembre, ha interpretado canciones de AC/DC, Enrique Iglesias, Manu Chao, Alicia Keys, Lenny Kravitz, entre otros. Para su presentación en Colombia, ya hay expectativa sobre el “himno” colombiano que la artista interpretará en su paso por Bogotá. EL COLOMBIANO hizo un censo a través de las historias de Instagram sobre cuál podría ser esa canción nacional.

A través de las historias de Instagram, las personas pueden interactuar y escribir cuál cree que será la canción que cantará Dua Lipa en Colombia. Foto: @elcolombiano_

Entre los internautas se sospecha que la elegida para que la europea interprete uno de sus éxitos es Shakira, sin embargo, La Camisa Negra de Juanes también está dentro de las posibilidades.