¿Quién le ayuda a Dua Lipa a escoger las canciones para sus conciertos en español? Esto reveló la artista

La estrella pop Dua Lipa y su Radical Optimism Tour han sorprendido en territorio latinoamericano, donde no solo ha deslumbrado con la interpretación de sus éxitos, sino que además ha deleitado al público de habla hispana con covers en español.
De música ligera de Soda Stereo y Tu misterioso alguien de Miranda en Argentina, Tu falta de querer de Mon Laferte en Chile y la cumbia Cariñito de los Hijos del Sol en Perú han sido tomados por el público latinoamericano como un regalo de la británica-albanesa para sus fanáticos, quienes han visto con buenos ojos que la artista tenga el gesto de adaptar canciones locales en sus espectáculos.
Sin embargo, esto no solo lo ha implementado Dua Lipa en Latinoamérica, pues en medio de su gira la intérprete de éxitos como New rules, Be the one, No Lie, Houdini y Dance the night ha hecho más de 57 covers en inglés, español y portugués.