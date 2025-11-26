Tenga cuidado: Invima ordenó retirar del mercado este popular producto para alisar el cabello

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) activó una reciente alerta sanitaria en Colombia, generando preocupación entre los consumidores de productos para el cabello, quienes mayormente son mujeres.
La entidad pública ordenó el retiro inmediato del mercado de un tratamiento alisador capilar de alta demanda, fabricado por Lionel’s Cosmetics S.A.S., tras identificar que el lote 0670625 del producto presentaba una composición química que no coincidía con la fórmula declarada ante la autoridad sanitaria.