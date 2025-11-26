“Piyuyo” Martínez, el gregario de oro que regresa a su casa: el Clásico de ciclismo El Colombiano

Si se pregunta por Jorge Humberto, quizás muchos aficionados al ciclismo tengan que hacer memoria. Pero si se les dice quién es “Piyuyo” Martínez, de inmediato comenzarán a describir a ese hombre nacido en Jardín y que dejó una huella en este deporte, siendo considerado por años el mejor gregario del pedalismo colombiano.
Conocido por su fuerza como rutero, su experiencia y su estilo combativo, Jorge Humberto “Piyuyo” Martínez, quien llegó a ganar etapas en Vueltas a Colombia y en el Clásico RCN (como la de 2013, entre Florencia (Caquetá) y Garzón (Huila), donde fue líder por cuatro días), suma cinco décadas marcadas por triunfos, adversidades y un amor inquebrantable por la bicicleta. Ese amor lo llevó a la alta competencia, antes del retiro obligado de la élite en ese mismo 2013 tras un resultado analítico adverso en un control antidopaje.
Pese a ese doloroso episodio, “Piyuyo” nunca ha dejado de pedalear. Hoy lo hace de manera recreativa, pero con la misma pasión que lo caracterizó. “El ciclismo es su vida”, dicen quienes lo conocen, entre ellos el reconocido expedalista Javier Ignacio “Pesicolo” Montoya, con quien se entrena habitualmente.
Basta verlo sobre la bici para confirmar que, a sus 50 años de edad –los cumplió el 5 de noviembre–, se mantiene fuerte como un roble.