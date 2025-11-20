La tiradera entre Pirlo y Blessd: cómo empezó, por qué explotó y qué denuncias hay de por medio

La tensión que venía creciendo desde hace meses entre Pirlo y Blessd finalmente estalló. El vallecaucano lanzó El ficticio (Rip Blessd), una tiradera directa contra el paisa y varios integrantes de su círculo cercano, y horas después Blessd respondió con su propio tema. En medio del cruce musical también surgieron audios filtrados, señalamientos personales, acusaciones legales y menciones a Westcol y Kris R que encendieron aún más las redes sociales. Lea también: ¿El Ferxxo cacheteó a Blessd? Crecen los rumores del posible golpe Pirlo fue el primero en moverse. En El ficticio expuso lo que, según él, eran las razones de la ruptura con Blessd: desacuerdos por regalías, canciones que habrían sido borradas tras la separación y un quiebre en las relaciones con Kris R y Westcol. En la canción, Pirlo recita: “Kris R. fue el primero que me estaba presumiendo... Después pasaron mese’ y bendito, yo no entiendo”. También lanza una pulla directa al streamer: “WestCOL cree que posee to’ los verde’, ese sí camina un bosque, de pronto se pierde”.

Uno de los puntos más comentados fue la controversia sobre presuntas regalías no pagadas. Pirlo sostiene que escribió varias letras que nunca fueron reconocidas y que ciertos temas desaparecieron de las plataformas. A eso se suma una referencia al caso de la cadena robada, donde señala que personas cercanas a Blessd habrían estado implicadas.

La letra también aborda la ruptura personal: “Primero fueron fanes de mi flow... después me están odiando”, y sobre el distanciamiento con Westcol asegura: “Hablarme a mí de sapo cuando nunca un Chococono tú has vendido”. Pero la parte más explosiva fue la acusación de supuestas relaciones sexuales del paisa con hombres y mujeres trans. Pirlo dice: “Tú come’ travestis en motele’... La que te peló el banano y te lo puso en la garganta”, y remata con el verso que más dividió al público: “Después de esta nadie te levanta”. Le puede interesar: Le salió otra “pata” al caso de Blessd: le piden a Westcol que se retracte por señalamientos de hurto a Iván Galindo El momento más polémico llegó cuando Pirlo incluyó un audio en el que, según él, se escucha a Blessd hablando sobre prácticas sexuales: “Aquí hay que aprender a dejarse pichar... usted verá si se lo picha un negro de seis metros o un japonés de treinta centímetros”. La autenticidad del fragmento generó dudas: algunos seguidores creen que es real; otros aseguran que está editado.

La respuesta de Blessd no se hizo esperar. En su tiradera, el paisa afirmó que los mayores éxitos de Pirlo surgieron de sus colaboraciones y mencionó de forma explícita Ziploc, que llegó a millones de reproducciones. Entre sus versos dice: “Fronteando con reproducciones que todas son mías... como ‘Ziploc’ y las otras”. También cuestiona decisiones pasadas del caleño e insiste en que su disputa está en manos de abogados: “Vos lo que sos es un sapo y vas a demandar, a la Fiscalía”.

Blessd también respondió a las insinuaciones sobre su vida personal: “¿Cuál es la bobada que tenés con la gente homosexual?... No distorsiones nada”. En su tema incluyó un audio de Westcol, quien se despacha contra Pirlo: “Ese marica es un malagradecido... parecía un pitillo”. Entérese de más: ¿Quién es Pirlo? El polémico artista caleño que se pasó de tragos en el show de Juanpis Gozález Lo cierto es que la pelea, que ya involucra audios filtrados, denuncias y señalamientos cruzados, se ha convertido en una de las controversias más fuertes del género urbano colombiano este año.