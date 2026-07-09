Murió Bonnie Tyler, la legendaria cantante de “Eclipse total del corazón”

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida por su voz rasgada y su éxito Eclipse total del corazón, falleció a los 75 años, anunció su familia este jueves. Fue ingresada en mayo en un hospital de la localidad portuguesa de Faro, donde posee una casa, para someterse a una operación intestinal. Después fue inducida a un coma artificial.
“Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando”, afirmó la familia en un comunicado publicado en Facebook.
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La cantante, muy famosa en los años 1980, acababa de lanzar un sencillo, Only Love, y tenía prevista una gira por Europa durante varios meses. Su balada rock Total Eclipse of the Heart sigue siendo una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos. A principios de 2026, es decir, 43 años después de su lanzamiento, había superado mil millones de reproducciones en Spotify.
“¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?”, comentó ella en el Telegraph en 2025. La cantante de peinados voluminosos y estilo rock glamuroso afirmaba que no ganó “casi nada” con este tema, del cual no es la autora.
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