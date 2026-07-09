Pérdidas de $4,8 billones y deudas por $22,5 billones: el crítico estado de Nueva EPS; aún faltan las cuentas de 2025 y 2026

Tras varios años sin información financiera consolidada, Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General y el Ministerio de Salud los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024.
Según el interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina, la entrega de los documentos busca responder a los requerimientos de los organismos de control y aportar al proceso de reorganización de la entidad. Sin embargo, llegan casi al final del periodo presidencial.
“Agradezco a todos quienes hicieron posible esta reconstrucción financiera con los debidos soportes y las notas técnicas (llegue a pensar que no lo lograríamos durante este gobierno)”, dijo Ospina.
Entérese: Tribunal ordena a la Nueva EPS publicar estados financieros de 2023 y 2025