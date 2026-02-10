Falleció el padre del cantante David Bisbal tras años de lucha contra el Alzheimer

José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal, falleció este martes a los 84 años tras una larga y complicada lucha contra la enfermedad de Alzheimer. La muerte de este histórico boxeador ha golpeado los corazones de los habitantes de Almería (España), lugar donde nació y ocurrió su deceso, pero especialmente el de su hijo, quien publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram para honrarlo y considerarlo como una persona combatiente. “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, expresó con dolor David, al mismo tiempo que publicaba fotografías en fondo sepia de don José en sus tiempos de juventud.

Y es que don José estuvo batallando durante muchos años contra esta enfermedad, que fue avanzando progresivamente hasta llegar al punto de no poder reconocer ni a sus familiares, producto del deterioro neurológico. Entérese: Carlos Vives entró al club de los “POTY’S”: así fue su celebración como Persona del Año de los Latin Grammy 2024 Precisamente, el intérprete de Dígale publicó hace algún tiempo un video en el que se ve a ambos charlando con dificultad, pues aunque David le preguntaba a su padre si lo reconocía, este le respondía sin lograr traer recuerdos a su memoria. —David: “Oye, pues me han contado que entonces fuiste boxeador, ¿no?” —Don José: “Así es”. —David: “Y de los buenos... Mi padre, el mío, también fue boxeador”. —Don José: “¿Y qué nombre tenía?” —David: “Pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo” —Don José: “Ese soy yo”.

La vida de José Bisbal Carrillo en la de su hijo David

José Bisbal Carrillo fue un destacado boxeador profesional durante las décadas de 1960 y 1970. Fue campeón de España en su categoría y representó al país dentro y fuera del territorio nacional. Luego se retiró para llevar una vida más tranquila, acompañado de su familia. También fue una figura que influyó en gran medida en las decisiones de sus tres hijos: José María Bisbal, María del Mar Bisbal y David Bisbal, quienes tomaron rumbos diferentes en sus ámbitos profesionales. David reconoce que siempre sintió un gran apoyo de su padre y que, gracias a él, obtuvo la fuerza necesaria para consolidar su carrera y estrenar distintos éxitos musicales como Esta ausencia, Mi princesa, Culpable, Dígale, Quién me iba a decir, entre otros.