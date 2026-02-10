¿Se le perdió algo en el metro? Estos fueron algunos de los 9.000 objetos que se recuperaron en el 2025

Las lágrimas de un niño al ver que su mamá no llegó con su triciclo porque lo olvidó en el metro, o aquella persona que llevaba 3 millones de pesos en efectivo y al buscarlos después de bajarse de uno de los trenes solo atinó a pensar, en medio de la tristeza y la ira: “me los robaron”. Estas fueron, posiblemente, algunas de las escenas que vivieron quienes dejaron estos objetos dentro del sistema metro de Medellín y que nunca los reclamaron, pensando que ya se habían perdido del todo. Pero no. De acuerdo con el Metro de Medellín, estos fueron parte de los 9.162 objetos que se quedaron olvidados por todo el sistema y que fueron recuperados por el personal de las estaciones, bien sea en las revisiones a los trenes después de los recorridos o mediante la solidaridad de los usuarios, quienes se acercaron a los funcionarios del Metro de Medellín para entregárselos. Y sí, entre estos objetos encontrados están los 3 millones de pesos.

Leidy Ramírez, coordinadora de Gestión Social y Servicio al Cliente, señaló sobre el dinero en cuestión que fue uno de los paquetes más inusuales hallados el año pasado. “Fue encontrado y devuelto por un servidor Metro, esto luego de un trabajo del equipo de seguridad que logró identificar y contactar a la persona que había perdido su dinero”. Finalmente, le fue reintegrado este monto en su totalidad, cambiando el panorama que tenía inicialmente. Entérese: No faltan los dormidos: hasta cobijas dejaron en el metro el año pasado; hay más de 7.000 objetos por reclamar También destacaron que entre los objetos más extraños que encontraron están un bafle, un par de guantes de boxeo, unas llantas y hasta una cobija, que en algún momento quedaron en poder de los funcionarios del metro y que algunos fueron devueltos posteriormente a sus dueños.

Este triciclo de niño fue uno de los objetos más extraños que se encontraron el año pasado dentro de los vehículos del metro de Medellín. FOTO: CORTESÍA METRO DE MEDELLÍN

En total fueron 2.210 objetos hallados dentro de los trenes, además de 6.952 documentos como cédulas, licencias de conducción o carné de empresas o instituciones educativas. De la totalidad de estos elementos, 1.331 fueron reclamados por sus propietarios en las diferentes estaciones del sistema dispuestas para esta tarea. Le puede interesar: ¿Qué pasa con los objetos perdidos en el metro? El mes donde más objetos fueron hallados dentro del sistema metro fueron diciembre, con 955 elementos, seguido por octubre con 893 y febrero con 803. “Estos picos coinciden con temporadas de alta movilidad en la red, así como con incrementos en actividades académicas, laborales y recreativas”, destacó la coordinadora Ramírez. En cuanto a las estaciones donde más se ubican elementos, en ese orden, están Niquía, San Antonio, Poblado, Parque Berrío y Bello, siendo estas también las de mayor flujo de pasajeros con las que cuenta el metro de Medellín.