¿Se le perdió algo en el metro? Estos fueron algunos de los 9.000 objetos que se recuperaron en el 2025

Las lágrimas de un niño al ver que su mamá no llegó con su triciclo porque lo olvidó en el metro, o aquella persona que llevaba 3 millones de pesos en efectivo y al buscarlos después de bajarse de uno de los trenes solo atinó a pensar, en medio de la tristeza y la ira: “me los robaron”. Estas fueron, posiblemente, algunas de las escenas que vivieron quienes dejaron estos objetos dentro del sistema metro de Medellín y que nunca los reclamaron, pensando que ya se habían perdido del todo. Pero no.
De acuerdo con el Metro de Medellín, estos fueron parte de los 9.162 objetos que se quedaron olvidados por todo el sistema y que fueron recuperados por el personal de las estaciones, bien sea en las revisiones a los trenes después de los recorridos o mediante la solidaridad de los usuarios, quienes se acercaron a los funcionarios del Metro de Medellín para entregárselos. Y sí, entre estos objetos encontrados están los 3 millones de pesos.