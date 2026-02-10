Video | Él es Ilia Malinin, el patinador que hizo “salto mortal” en los Olímpicos de Invierno

Su movimiento es tan sutil que no parece patinar, sino flotar, levitar, por encima del hielo, tan blanco que parecen nubes. Se desplaza con tal elegancia que verlo da la sensación de paz, armonía: si no llegan a ella, las rutinas del estadounidense Ilia Malinin, se acercan mucho a la perfección, pocas veces lograda en el deporte, pero necesaria cuando, por ejemplo, se hace un giro mortal en el patinaje artístico sobre hielo. Ilia tiene 21 años. Es blanquísimo y rubio. Nació en Fairfax, Virginia, hace 21 años. Representa a Estados Unidos en las olimpiadas, pero —qué contradicción— es de origen soviético. El patinaje sobre hielo es, para él, una herencia. Su abuela materna, Valery Malinin, representó a la Unión Soviética en su juventud. Sus padres, nacidos en la disuelta URSS, compitieron en las olimpiadas representando a Uzbekistán en su juventud. Ahora son los entrenadores del prodigio más prolífico de los Olímpicos de Invierno 2026.

¿Quiénes son los entrenadores del joven y cómo ha sido su vida?

Malinin, reconocido en el mundo por ser el único patinador en la historia que completó con éxito un Axel cuádruple –4.5 giros en el aire y caer sin irse al suelo–, es entrenado por su madre Tatiana Malinina, una exdeportista uzbeka nacida en 1973 que cuenta en su historial con un título del Grand Prix Final, uno en el Four Countinents, así como por Roman Skorniakov, su padre, también atleta hasta 2003, un año antes de que naciera su primogénito.

Skorniakov y Malinina se casaron en el 2000. Cuatro años después tuvieron a Ilia, su primer hijo, en Estados Unidos. El niño, que decidió competir por ese país, utiliza como “apellido público” una contracción del de su madre porque pensaba que el de su padre era muy difícil de pronunciar. Empezó a a competir en el patinaje en 2010, cuando tenía seis años. Poco a poco consolidó su dominio en las categorías menores de la Unión Americana.

En 2022, cuando tenía 17 años, logró ser campeón mundial junior. Al año siguiente, inició su dominio en el Grand Prix Final, uno de los eventos más importantes del patinaje artístico sobre hielo, del que ha sido campeón en las últimas tres ediciones: 2023, 2024 y 2025. Además, es bicampeón mundial de su disciplina: consiguió la medalla de oro en 2024 y 2025. Lea también: Conozca la historia de Fredrik Fodstad, el único representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Malinin, que es conocido como “el Dios del Quad”, un apodo que le pusieron en la televisión japonesa por su dominio de los giros más complicados en el patinaje sobre hielo, se graduó del colegio Falls Church de Virgnia en 2023 y, después, ingresó a la Universidad George Mason de Virginia. No se sabe qué estudia, pero sí que dedica la mayor parte del tiempo a prepararse para competir al máximo nivel.

Es, además, el ejemplo a seguir de Liza, su hermana menor que nació en 2014 –es diez años menor que él–, quien también inicia su carrera en el patinaje artístico sobre hielo. Ilia ha desarrollado una habilidad tan grande en su actividad que esta semana, durante la presentación en la que hizo un giro mortal —algo que requiere de gran fuerza, coordinación e ímpetu para girar el cuerpo por completo en un segundo y caer sin partirse un pie—, dejó con la boca abierta y tomándose la cabeza de impresión al tenista serbio Novak Djokovic, quien fue a verlo. Vea también: Imágenes: así vivieron los colombianos la inauguración de los Juegos Olímpicos Invierno

Por el momento, ha ganado la medalla de oro en la competencia por equipos, en cuya prueba realizó la pirueta mencionada y sumó puntos importantes en la definición. Malinin, además, es una figura reconocida en su país, por lo que tiene contratos de publicidad con marcas como Coca-Cola, Samsung y Honda, que han llevado a que su patrimonio, de acuerdo con Forbes, sea de más de un millón de dólares netos.

