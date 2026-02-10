La llegada de Andrés Salazar a Letonia confirma que los futbolistas colombianos van a los destinos más exóticos

El fútbol colombiano sigue ampliando sus fronteras. Hoy, los destinos para los jugadores nacionales son tan variados como exóticos: Corea del Sur, Tailandia, Egipto, Catar, Finlandia o Kazajistán. La premisa es clara: donde haya un balón, existe una oportunidad para un futbolista colombiano.
La más reciente muestra de esta tendencia es la salida del lateral Andrés Salazar de Atlético Nacional hacia el fútbol de Letonia, donde jugará con el Riga FC de la Virslīga. Su traspaso confirma un fenómeno que no es nuevo, pero que se ha intensificado en los últimos años: la migración de futbolistas cafeteros a ligas poco tradicionales.
Un ejemplo es el zaguero Yeison David Fuentes, quien fue transferido por Leones al Azam Football Club de la liga profesional de Tanzania, en África Oriental. Casos como el suyo reflejan cómo los mercados emergentes se han convertido en una alternativa real para jugadores que buscan continuidad, mejores ingresos o una vitrina internacional.