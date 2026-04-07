La liga femenina: reguetón al ritmo de las mujeres

Hace poco más de un mes se estrenó La Liga Femenina, el primer álbum de colaboraciones íntegramente femenino en la historia de la música urbana latina, producido por Boy Wonder CF y Charlee Way. Son en total 19 canciones que a lo largo del disco, van dibujando un mapa que recorre el género urbano en clave de mujer.
Esta selección de mujeres está liderada por dos leyendas: Ivy Queen y Mala Rodríguez, la primera, el gran referente femenino del reguetón, la segunda, una de las grandes exponentes del rap en español. Ellas son las pilares de este disco colaborativo que parte del rap y el reguetón, el origen de lo que hoy se entiende como género urbano, pero que se va transformando a medida que se van mezclando con otros géneros en las propuestas de las demás artistas invitadas.
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