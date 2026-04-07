La liga femenina: reguetón al ritmo de las mujeres

Hace poco más de un mes se estrenó La Liga Femenina, el primer álbum de colaboraciones íntegramente femenino en la historia de la música urbana latina, producido por Boy Wonder CF y Charlee Way. Son en total 19 canciones que a lo largo del disco, van dibujando un mapa que recorre el género urbano en clave de mujer. Esta selección de mujeres está liderada por dos leyendas: Ivy Queen y Mala Rodríguez, la primera, el gran referente femenino del reguetón, la segunda, una de las grandes exponentes del rap en español. Ellas son las pilares de este disco colaborativo que parte del rap y el reguetón, el origen de lo que hoy se entiende como género urbano, pero que se va transformando a medida que se van mezclando con otros géneros en las propuestas de las demás artistas invitadas. Lea también: Aterciopelados estrenó su Tiny Desk y continúa la celebración del aniversario de “La pipa de la paz”

La nómina de La Liga Femenina la completan Mariah Angeliq, Nesi, Chesca, Irania, Keyshita y Babywine por Estados Unidos y Puerto Rico, J Noa, Chelsy, Amara La Negra y Queen Parker de República Dominicada, Bellakath de México, Valentina Olguín de Argentina, Loyaltty de Chile, Naddia de España, y por Colombia Ysa C, Soley y Vale Pintos. “En La Liga Femenina, mujeres en distintas etapas de sus carreras se encuentran en un mismo frente, sin jerarquías ni etiquetas. El álbum apuesta por la fuerza del colectivo: trayectorias, estilos y visiones distintas conviven en un mismo trabajo discográfico que pone la presencia femenina en primer plano dentro de la cultura urbana”, dice el comunicado del disco. –A mí me hablaron de este proyecto hace más de un año y dije que si sin pensarlo porque y yo soy una de las que siempre está peleando para que nos den más luz a las mujeres, mas visibilidad, más apoyo. La canción la trabajamos desde cero en el estudio con Charlee Way. Yo por lo general hago música más agresiva, reguetón, y quise hacer algo diferente para el disco, entonces escogí un flow más house, más electrónico –dice Chesca.

–Yo llegué por medio de mi manager, el me contó que había un proyecto femenino, no me dijo mucho más. La canción ya estaba mínimamente creada, pero nosotros le hicimos algunos ajustes. Esta canción es una parte mía mucho más explícita y sensual de lo que yo estoy acostumbra –cuenta Ysa C. Le puede interesar: La música de Bad Bunny se analiza en libros y universidades Más allá de enfrentar a casi todas las artistas con propuestas distintas a las que suelen hacer, este disco sirvió para acercarlas entre ellas, para generar conversaciones sobre lo que quieren, lo que hace falta en la industria, lo que está por venir. –No todos los artistas tienen que ser iguales, ni tenemos que tener la misma percepción del éxito. Para mí, cuando inicié, el éxito era ser súper famosa, ahora es súper distinto, es sentirme conforme con la música que hago. En este momento me siento exitosa, me siento viviendo mi pasión, trabajando en lo que amo –dice Ysa. –Este disco creo que también educa, más allá de las artistas, a las mujeres, al público femenino, que puede ver que hay más mujeres, que se están apoyando entre ellas, porque la falta de apoyo no es sólo de la industria, es en general, es también del público –detalla Chesca. Además de las canciones, el disco deja preguntas ¿Qué tipo de mujer busca promover la industria? ¿Con qué se identifica la audiencia? ¿Hay lugar para la diversidad en la música?

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