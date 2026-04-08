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Demandan decreto que obliga presencia del ministro de Hacienda en junta del Banco de la República

Una demanda ante el Consejo de Estado busca tumbar la norma que exige la presencia del ministro de Hacienda en la junta del Banco de la República, al advertir riesgos para autonomía y toma de decisiones.

  • El caso cobra especial relevancia en medio de recientes tensiones entre el Gobierno Petro y el Banco de la República. En la foto, el ministro de Hacienda Germán Ávila; y el gerente del Emisor, Leonardo Villar. FOTO: Cortesía Banco de la República
    El caso cobra especial relevancia en medio de recientes tensiones entre el Gobierno Petro y el Banco de la República. En la foto, el ministro de Hacienda Germán Ávila; y el gerente del Emisor, Leonardo Villar. FOTO: Cortesía Banco de la República
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
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Ante la Sala Plena del Consejo de Estado fue radicada una demanda de nulidad contra un apartado del decreto 2520 de 1993, que establece los estatutos del Banco de la República.

El recurso cuestiona específicamente el artículo que define el quórum y el sistema de votación de la junta directiva, al considerar que limita su funcionamiento al exigir la presencia del ministro de Hacienda.

Puede leer: Ministro de Hacienda se sale de la reunión de junta del Banco de la República, ¿qué pasó?

Según la norma vigente, “la junta directiva solamente podrá sesionar, deliberar y decidir con la asistencia de por lo menos cinco de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá”.

Argumentos: posible inconstitucionalidad y vulneración de la autonomía del banco central

La demanda, interpuesta por el abogado Daniel Felipe Useche, busca que se declare la nulidad de ese apartado por considerarlo contrario a la Constitución.

Entérese: Gobierno y Banco de la República rompen relaciones: esto dijo el MinHacienda sobre su retiro de la junta

El documento argumenta que esta disposición transgrede los artículos 371 y 372 de la Carta Política, que establecen la autonomía técnica, administrativa y financiera del Banco de la República, así como la independencia de su junta directiva.

De acuerdo con el texto, aunque la entidad debe coordinarse con la política económica general, sus miembros están obligados a representar exclusivamente el interés de la Nación, incluso por encima de lineamientos del Gobierno si estos resultan contrarios al interés general.

Presencia obligatoria del ministro: ¿condición de validez o limitación indebida?

Uno de los puntos centrales de la demanda es que la exigencia de la presencia del ministro de Hacienda convierte un deber funcional en una condición obligatoria para la validez de las decisiones.

En ese sentido, el recurso advierte que esta regla termina otorgando al ministro, y por extensión al Gobierno Nacional, un poder de veto sobre las decisiones de la junta directiva.

Relacionado: Banco de la República sube la tasa de interés a 11,25%, defiende la decisión y niega que se favorezca al sector financiero

“Así, se le otorga al ministro un poder de veto que impide de facto a los demás miembros ejercer su mandato de representar el interés de la Nación”, señala el documento.

Choque entre Gobierno y Banco de la República agrava el debate

El caso cobra especial relevancia en medio de recientes tensiones entre el gobierno Petro y el Banco de la República.

Tras la decisión de elevar la tasa de interés a 11,25%, un aumento de 100 puntos porcentuales, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la sesión y anunció que no asistiría a futuras reuniones.

Bajo la norma actual, esa ausencia impide conformar el quórum requerido, lo que en la práctica bloquea la capacidad de la junta directiva para sesionar y tomar decisiones.

Vea aquí: Ruptura entre Gobierno Petro y Banrep revive caso de Turquía: inflación llegó al 85% y lira cayó 90%

Ahora, el Consejo de Estado tendrá que determinar si da trámite a la demanda y si ordena la suspensión provisional de la norma mientras se toma una decisión de fondo.

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