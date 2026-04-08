El papel del hacker Ramón Devesa en nombramientos del gobierno Petro que serían influenciados por ‘Papá Pitufo’

Cuando se habla de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y miembros del círculo cercano del presidente Petro, suena el nombre de Ramón Devesa, un hacker, quien habría grabado en video la devolución de $500 millones de pesos del contrabandista a la campaña Petro presidente 2022, entregado al catalán Xavier Vendrell, quien supuestamente lo devolvió por exigencia de Petro, y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección.
Según dijo Rodríguez, la prueba de la devolución no se ha conocido porque Devesa quería que le pagaran por entregar el video, como informó El Reporte Coronell en 6 AMW de Caracol Radio.
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Ese programa también reportó que cuando Isaac Beltrán, funcionario de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), estuvo con ‘Papá Pitufo’ en España, lo hizo, a su vez, Devesa.