El papel del hacker Ramón Devesa en nombramientos del gobierno Petro que serían influenciados por ‘Papá Pitufo’

Cuando se habla de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y miembros del círculo cercano del presidente Petro, suena el nombre de Ramón Devesa, un hacker, quien habría grabado en video la devolución de $500 millones de pesos del contrabandista a la campaña Petro presidente 2022, entregado al catalán Xavier Vendrell, quien supuestamente lo devolvió por exigencia de Petro, y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Según dijo Rodríguez, la prueba de la devolución no se ha conocido porque Devesa quería que le pagaran por entregar el video, como informó El Reporte Coronell en 6 AMW de Caracol Radio. Lea también: Nuevos audios revelan reuniones secretas entre jefe de inteligencia de Petro y abogado de ‘Papá Pitufo’, ¿qué dicen? Ese programa también reportó que cuando Isaac Beltrán, funcionario de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), estuvo con ‘Papá Pitufo’ en España, lo hizo, a su vez, Devesa.

Las supuestas influencias de Ramón Devesa en nombramientos del gobierno Petro

Este llamado hacker también habría recomendado el nombramiento de una funcionaria que había sido denunciada por presuntamente recibir sobornos de ‘Papá Pitufo’ en la dirección de la Aduana de Buenaventura, considerada el puesto más importante para el tránsito del contrabando. Se trata de Gladys Reina Villavicencio. Este nombramiento habría sido impulsado por dos altísimos funcionarios del Gobierno: Laura Sarabia, entonces directora del Dapre, y Carlos Ramón González, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hoy prófugo de la justicia por el entramado de corrupción de la UNGRD.

¿Petro sabía del nombramiento?

Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, declaró que Petro tenía conocimiento de la vinculación de Gladys Reina Villavicencio con ‘Papá Pitufo’, por lo que la Corte Suprema de Justicia solicitó investigar al presidente a finales de 2025. Además, Reyes ha dicho ante la Fiscalía que Carlos Ramón González, quien hoy está en Nicaragua bajo el asilo del régimen dictatorial de Daniel Ortega, le habría informado que Devesa era quien recomendaba a Villavicencio para la Aduana en Buenaventura.

Presiones y chats para lograr el nombramiento

En una serie de mensajes, Carlos Ramón González le envía la hoja de vida a Reyes: “Hola, director, por orientación del presidente, te envío esta hoja de vida para tener en cuenta para Buenaventura” Según los chats de El Reporte Coronell, Luis Carlos Reyes habría respondido al día siguiente a las 7:02 de la mañana: “Gracias, director”. Luego, González lo llamó, a lo que Reyes no contestó. Dos minutos después, le escribió: “Buen día, director, necesito hablar urgente contigo para explicarte el mensaje del señor presidente”.

Vale aclarar que estos chats también han sido tenidos en cuenta en el expediente judicial del caso. Una hora más tarde, Reyes llamó a González. La comunicación duró un minuto y, como se informó, la conversación pudo haber tenido que ver con algún español porque esa tarde Reyes le preguntó: “¿Xavier Vendrell será el español?”, Y Carlos Ramón González respondió: “No”. Laura Sarabia también habría presionado para que se realizara el nombramiento que, según ella, fue ordenado por Petro, y ocurrió a pesar de la información sobre supuestos sobornos por parte de ‘Papá Pitufo’ a esta funcionaria recomendada. Unos días después de la conversación entre Reyes y González, Sarabia, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) le escribió a Reyes a las 9:56 de la mañana. Fue al grano: “Buenos días, ¿ya se hizo el nombramiento?”. Reyes respondió con un saludo y adjuntó la resolución de nombramiento de Gladys Reina Villavicencio. Y dijo, además: “Ya firmé la resolución que se está numerando y comunicando. Por otro lado, nos llegó esta denuncia sobre Gladys que también debió llegar a Presidencia”, y le anexó un documento. Lea también: Las seis reuniones encubiertas de Nocua en el caso “Papá Pitufo”, ¿por qué su infiltración es clave?

¿Qué decía el documento que no fue tenido en cuenta?

El documento decía lo siguiente: “Se hace la presente denuncia de la funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, seccional Buenaventura, Gladys Reina Villavicencio, por todas las coimas que ha venido recibiendo en el Puerto de Buenaventura por el contrabando”. En el mensaje se agrega que “su principal contribuidor es el delincuente Diego Marín Buitrago, alias Zar del Contrabando” (o ‘Papá Pitufo’). Y se añade que la información es “verificable con los agentes de la inteligencia americana”. El nombramiento se hizo sin verificar esos señalamientos. Lo firmó Luis Carlos Reyes, y Ramón Devesa nunca ha explicado esas coincidencias.

¿Qué más se sabe de Ramón Devesa?

El historial de Devesa es extenso y no se limita a América Latina. Según el medio español El País, su nombre ha sido vinculado a la firma Undercover Global SL (UC Global), acusada de espiar a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres por orden de la CIA. Aunque no se ha confirmado que Devesa fuera empleado directo de UC Global, su nombre aparece relacionado con múltiples actividades de espionaje y ciberseguridad en la región.

Su nombre apareció por primera vez en Ecuador, cuando el entonces congresista Fernando Villavicencio lo acusó de orquestar una campaña de desinformación financiada por el “correismo”, el movimiento del expresidente Rafael Correa. El parlamentario Villavicencio, quien fue asesinado en agosto de 2023, también lo denunció por ofrecer servicios de espionaje. En España, Devesa estuvo vinculado al caso Neurona, una investigación sobre la financiación irregular del partido político Podemos. En este escándalo, se puso en duda si la consultora mexicana Neurona desvió más de 300.000 euros de la campaña de 2019 de Podemos a otras empresas sin ser reportados. Devesa elaboró un informe profesional que argumentaba que no era posible recuperar datos de una cuenta de Facebook requerida por la justicia. Sin embargo, otro análisis señaló que esa información solo pudo haberse perdido si el administrador la eliminó, y él era el administrador. Su perfil en redes sociales ha sido eliminado y no ha dado declaraciones a la prensa. El caso del hacker de la campaña Petro sigue abierto, el video clave sigue sin aparecer y el misterio sobre su paradero aumenta la incertidumbre sobre el financiamiento de la campaña del presidente.

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