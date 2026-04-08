Asesinaron desde una moto de alta gama a un ganadero que se bajó de una camioneta en Envigado

Un ganadero fue asesinado en el barrio Alcalá, de Envigado, Antioquia, luego de que se bajara de su camioneta. Según testigos, los homicidas se movilizaban en una moto de alta gama, y luego de balear a esta persona, escaparon por las vías de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Los hechos ocurrieron sobre las 12:30 del día en la calle 37 sur con la carrera 45B, luego de que los victimarios, quienes se movilizarían en una moto marca Ducati, le dispararon al hombre que se había acabado de bajar del vehículo.

La víctima fue identificada como Henry Ocampo Suaza, de 55 años, y oriundo de Génova, Quindío, y se dedicaba a la ganadería en Villavicencio, Meta. Luego de ser baleado, el cuerpo de este hombre quedó en el sitio, en medio del susto de su hija, a la que le tocó ver lo ocurrido. Entérese: Condenaron a 15 años más de cárcel a militar que torturó y mató a su hijo a golpes en el centro de Medellín Las primeras investigaciones darían cuenta que este ganadero se había bajado, en compañía de su hija, para reparar un electrodoméstico que se les había dañado.

Este casco fue abandonado a pocos metros del sitio del crimen y las autoridades buscarán establecer si con esta evidencia pueden dar con los presuntos homicidas. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Los agentes del CTI de la Fiscalía se dirigen al sitio para realizar las labores judiciales correspondientes, mientras que la Policía avanza en el rastro de esta moto de alta gama para dar con los responsables de este asesinato. Le puede interesar: ¿El calor influye en la violencia? Estudio vincula las altas temperaturas con el aumento de homicidios El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez González, expresó que “unos sujetos atentan contra la de un ciudadano de 55 años, el cual venía del sector del Tesoro en Medellín y fue seguido, pues, por unos vehículos, una motocicleta y un carro, donde el sujeto, al bajarse del carro, es interceptado por el sicario, quien atenta contra la vida del mismo”.