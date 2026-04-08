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Asesinaron desde una moto de alta gama a un ganadero que se bajó de una camioneta en Envigado

La víctima estaba en compañía de su hija cuando los homicidas le dispararon. La víctima falleció en el sitio y las autoridades ya están buscando a los criminales.

  • Los agentes del CTI de la Fiscalía avanzan en las labores judiciales para esclarecer el asesinato de Henry Ocampo Suaza, de 55 años, en Envigado. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
    Los agentes del CTI de la Fiscalía avanzan en las labores judiciales para esclarecer el asesinato de Henry Ocampo Suaza, de 55 años, en Envigado. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
  • Este casco fue abandonado a pocos metros del sitio del crimen y las autoridades buscarán establecer si con esta evidencia pueden dar con los presuntos homicidas. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
    Este casco fue abandonado a pocos metros del sitio del crimen y las autoridades buscarán establecer si con esta evidencia pueden dar con los presuntos homicidas. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Un ganadero fue asesinado en el barrio Alcalá, de Envigado, Antioquia, luego de que se bajara de su camioneta. Según testigos, los homicidas se movilizaban en una moto de alta gama, y luego de balear a esta persona, escaparon por las vías de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

Los hechos ocurrieron sobre las 12:30 del día en la calle 37 sur con la carrera 45B, luego de que los victimarios, quienes se movilizarían en una moto marca Ducati, le dispararon al hombre que se había acabado de bajar del vehículo.

La víctima fue identificada como Henry Ocampo Suaza, de 55 años, y oriundo de Génova, Quindío, y se dedicaba a la ganadería en Villavicencio, Meta. Luego de ser baleado, el cuerpo de este hombre quedó en el sitio, en medio del susto de su hija, a la que le tocó ver lo ocurrido.

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Las primeras investigaciones darían cuenta que este ganadero se había bajado, en compañía de su hija, para reparar un electrodoméstico que se les había dañado.

Este casco fue abandonado a pocos metros del sitio del crimen y las autoridades buscarán establecer si con esta evidencia pueden dar con los presuntos homicidas. FOTO: <b>LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA</b>
Este casco fue abandonado a pocos metros del sitio del crimen y las autoridades buscarán establecer si con esta evidencia pueden dar con los presuntos homicidas. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Los agentes del CTI de la Fiscalía se dirigen al sitio para realizar las labores judiciales correspondientes, mientras que la Policía avanza en el rastro de esta moto de alta gama para dar con los responsables de este asesinato.

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El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez González, expresó que “unos sujetos atentan contra la de un ciudadano de 55 años, el cual venía del sector del Tesoro en Medellín y fue seguido, pues, por unos vehículos, una motocicleta y un carro, donde el sujeto, al bajarse del carro, es interceptado por el sicario, quien atenta contra la vida del mismo”.

De acuerdo con la información de las autoridades, la motocicleta de alta gama fue abandonada en la calle 30, en Medellín, y a pocos metros del sitio del homicidio los delincuentes abandonaron un casco que estaban usando en esta moto.

Con estas evidencias recopiladas, los investigadores ya realizan los respectivos análisis para dar con el paradero de los presuntos homicidas de este ganadero, quien en el pasado habría aportado uno de sus predios para la producción de biocombustibles.

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