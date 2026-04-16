Tambores y clásicos: Jorge Drexler trae su gira Taracá a Medellín en septiembre

Jorge Drexler regresa a Medellín. El cantautor uruguayo, ganador de más de 15 premios Grammy y un Premio Óscar por Al otro lado del río, se presenta el 4 de septiembre en el City Hall El Rodeo con la gira de Taracá, su decimoquinto álbum de estudio, publicado el 13 de marzo.

El disco nació de un momento de quiebre personal. Drexler cumplió 60 años en 2024, el mismo año en que murió su padre, y su reacción instintiva fue regresar a Uruguay a grabar, algo que no ocurría desde su histórico álbum Eco, en 2004.

Ese regreso a Montevideo lo llevó a trabajar con una generación de músicos jóvenes, entre ellos el productor Tadu Vázquez, quien comenzó el proyecto con apenas 21 años.

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El título Taracá es una aféresis de la expresión “estar acá”, además de un juego sonoro inspirado en el ritmo del tambor chico del candombe.