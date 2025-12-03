En video | Dua Lipa invitó a Fher de Maná en su segunda noche en México, ¿qué cantaron?

En América Latina, Dua Lipa ha hecho alarde de su buen español, como buena estudiante que ha sido del idioma y se ha medido incluso a cantar con grandes estrellas. Lo acaba de hacer en México, en la segunda noche de concierto al invitar al vocalista de Maná, Fher Olvera, uno de los grandes éxitos del grupo mexicano: Oye mi amor.

En Argentina, De música ligera de Soda Stereo; en Colombia, Antología de Shakira y así en cada país que visita se ha vuelto costumbre que Dua Lipa cante una canción en el idioma del lugar en el que se presenta y una canción de un artista local.

En su primer concierto en México, Dua Lipa interpretó uno de los temas más importantes e internacionales del cancionero mexicano, la canción Bésame mucho, el bolero compuesto en 1932 por la mexicana Consuelo Velásquez y a quien Dua recordó en el show.

Su paso por México ha sido bastante exitoso, además por la apertura de una taquería, con su nombre, que será temporal. Se llama La Dua y tiene un menú temático con imágenes de la artista y demás.

Dua Lipa tendrá un tercer y último concierto en Ciudad de México este viernes 5 de diciembre y desde ya medios y aficionados esperan que la cantante interprete algún éxito de Juan Gabriel, uno de los grandes artistas de dicho país. ¿Elegirá al Divo de Juárez o qué otra elección habrá hecho la británica? Tocará esperar hasta este viernes.

La gira, que comenzó el 5 de noviembre de 2024 en Singapur, terminará este 5 de diciembre –un poco más de un año después– en México. Sumará 81 conciertos.