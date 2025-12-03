x

En video | Dua Lipa invitó a Fher de Maná en su segunda noche en México, ¿qué cantaron?

La artista británica de origen albanés sigue su gira en México y ya en dos noches ha encantado cantando en español.

  Algunas imágenes de lo que fue el show de Dua Lipa con Fher de Maná en Ciudad de México. FOTOS Captura de pantalla.
    Algunas imágenes de lo que fue el show de Dua Lipa con Fher de Maná en Ciudad de México. FOTOS Captura de pantalla.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

03 de diciembre de 2025
bookmark

En Argentina, De música ligera de Soda Stereo; en Colombia, Antología de Shakira y así en cada país que visita se ha vuelto costumbre que Dua Lipa cante una canción en el idioma del lugar en el que se presenta y una canción de un artista local.

Le puede interesar: Se canta en español: las icónicas canciones que Dua Lipa ha interpretado durante su Radical Optimism Tour

En América Latina, Dua Lipa ha hecho alarde de su buen español, como buena estudiante que ha sido del idioma y se ha medido incluso a cantar con grandes estrellas. Lo acaba de hacer en México, en la segunda noche de concierto al invitar al vocalista de Maná, Fher Olvera, uno de los grandes éxitos del grupo mexicano: Oye mi amor.

En su primer concierto en México, Dua Lipa interpretó uno de los temas más importantes e internacionales del cancionero mexicano, la canción Bésame mucho, el bolero compuesto en 1932 por la mexicana Consuelo Velásquez y a quien Dua recordó en el show.

Su paso por México ha sido bastante exitoso, además por la apertura de una taquería, con su nombre, que será temporal. Se llama La Dua y tiene un menú temático con imágenes de la artista y demás.

Puede leer: Dua Lipa en Colombia: estas son las claves para entender el fenómeno que ha causado su gira en Latinoamérica

Dua Lipa tendrá un tercer y último concierto en Ciudad de México este viernes 5 de diciembre y desde ya medios y aficionados esperan que la cantante interprete algún éxito de Juan Gabriel, uno de los grandes artistas de dicho país. ¿Elegirá al Divo de Juárez o qué otra elección habrá hecho la británica? Tocará esperar hasta este viernes.

La gira, que comenzó el 5 de noviembre de 2024 en Singapur, terminará este 5 de diciembre –un poco más de un año después– en México. Sumará 81 conciertos.

Temas recomendados

Cultura
Música
Entretenimiento
Eventos
Conciertos
México
Dua Lipa
Utilidad para la vida