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¡Atención rockeros! Vuelve Def Leppard a Colombia: fecha, lugar e información de boletería

Una de las bandas de rock más icónicas de los 80 está de vuelta en una gira que los traerá al país en noviembre. Les contamos los detalles.

  • Este es el afiche cno el que se promociona el regreso de Def Leppard a Colombia. FOTO Cortesía
    Este es el afiche cno el que se promociona el regreso de Def Leppard a Colombia. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 19 minutos
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La primera visita de Def Leppard a Colombia –la banda británica de rock que hizo historia en los 80– fue en abril de 1997.

Cuenta la revista Rolling Stone que fue “un día glorioso para quienes vivimos intensamente la explosión del hard rock ochentero” y más en una época en la que los conciertos no estaban a la orden del día. Colombia era un país al que pocos artistas internacionales venían por miedo, “la ausencia de ese tipo de conciertos era normal en un país de bombas y masacres”, detallaron.

Pero Def Leppard llegaba precedido del grandioso éxito de su álbum Hysteria que contenía canciones como Animal, Women, Love Bites, Rocket, Pour Some Sugar On Me, Armageddon It e Hysteria.

Ese concierto fue en el parque Simón Bolívar en Bogotá y desató la locura de los rockeros. Años después regresarían, en 2023, en una gira con Mötley Crüe y ahora se da la noticia del regreso.

Lo que sabe del show de Def Leppard en Colombia

Páramo Presenta acaba de anunciar que la banda británica se presentará en el país el próximo 2 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá con la banda Xtreme como invitados especiales (sí, los mismos de la famosa balada ochentera More Than Words).

“Los conciertos de 2026 marcarán el regreso de la banda a Sudamérica y México tras su exitosa gira con Mötley Crüe en 2023, con entradas agotadas en todos los estadios. Dichos shows formaron parte de una gira mundial de dos años en la que Def Leppard vendió más de 2.1 millones de boletos en todo el mundo, presentándose en 27 países y cinco continentes”, detallaron desde Páramo.

Puede leer: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026

Las boletas para este concierto comenzarán a venderse en la preventa del artista, para fanáticos, y la preventa Movistar, este martes 2 de junio a las 10:00 a. m. hasta el jueves 4 de junio a las 9:59 a. m.

Habrá una preventa Spotify desde el Jueves 4 de junio a las 10:00 a. m. hasta el viernes 5 de junio a las 9:59 a. m. y la venta general comenzará el viernes 5 de junio a las 10:00 a. m. hasta agotar existencias.

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La boletería irá desde 329.000 hasta 1.060.000 pesos y habrá seis localidades en todo el recinto.

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