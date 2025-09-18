Los Cumbia Stars, nominados a los Latin Grammy 2025, tendrán concierto en la Fiesta del Libro y la Cultura

Este miércoles se dieron a conocer los nominados a los Latin Grammy 2025, los galardones musicales más importantes de Iberoamérica. En la edición 26, donde se premiarán 60 categorías, los artistas colombianos siguen siendo protagonistas.
Uno de los nominados es Los Cumbia Stars, el único grupo que compite por el premio a Mejor Álbum Cumbia/Vallenato. La agrupación de música tropical colombiana celebrará su nominación en estos galardones con un concierto este viernes 19 de septiembre en la Tarima Sura de la Fiesta del Libro y la Cultura, a las 8:00 p.m. organizado por ProAntioquia.
En este evento cultural, que se extenderá hasta el domingo, la agrupación se presentará junto a Malacates Trébol Shop, banda guatemalteca con la que recientemente estrenaron Lo más lindo, una fusión de cumbia colombiana con pop-rock centroamericano.
Cristina Escamilla, vocalista de Los Cumbia, cuenta que la historia de esta canción se remonta a dos años atrás, cuando los Malacates llegaron a Colombia al BIME, uno de los eventos más importantes de la industria musical, en búsqueda de una agrupación colombiana de cumbia. Y es que, como explica Francisco Páez, el vocalista del grupo de Guatemala, aunque su país también es cumbiero, lo que querían era ir “a la aorta del género” para llevarse a su lugar de origen la esencia de este sonido colombiano.