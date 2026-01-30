Bruce Springsteen canta contra Trump, ICE y la violencia en su nuevo tema Streets of Minneapolis

Bruce Springsteen acaba de lanzar Streets of Minneapolis, una canción con la que, además de rendir homenaje a Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), alza su voz en señal de protesta contra lo que define como el “Estado del terror” que Trump y su “ejército privado” están imponiendo en la ciudad estadounidense.

Le puede interesar: Casi 30 millones en una noche: Karol G habría pagado la cuenta de todos los que estaban en su restaurante de Medellín

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la lanzo hoy en respuesta al terror estatal que se está viviendo en la ciudad de Minneapolis”, escribió el cantante el pasado 28 de enero en un comunicado recogido por Variety. “Está dedicada al pueblo de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Manteneos libres. Bruce Springsteen”, añadió el consagrado artista musical.

La letra de la canción –parcialmente acústica– describe cómo “una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo bajo las botas de un ocupante”, a lo que Springsteen añade “el ejército privado del rey Trump del Departamento de Seguridad Nacional”.

El instante en que el cantante de temas como The River, Born in U.S.A. o Dancing in the Dark homenajea a los ciudadanos de Minneapolis llega cuando canta: “Había huellas de sangre / Donde debería haber habido misericordia / Y dos muertos abandonados en calles cubiertas de nieve / Alex Pretti y Renee Good”.