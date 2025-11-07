Así suena El rey de La Habana, el nuevo lanzamiento del artista Wampi

El Rey de La Habana es el nuevo lanzamiento de Wampi, un artista que continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la música latina. Este álbum presenta una mezcla de sonidos callejeros propios de la cultura cubana, fusionados con ritmos globales y colaboraciones de talla internacional. Los fanáticos ya disfrutan de esta producción, disponible a través de Virgin Music Group. El disco reúne una lista con 13 canciones y grandes colaboradores como la legendaria orquesta Los Van Van; el ícono del funk afrocubano Cimafunk; el cartagenero Jhosy, figura clave del afro-pop latino; el multipremiado productor dominicano Maffio; las talentosas hermanas franco-venezolano-cubanas Ibeyi; el ídolo pop cubano Leoni Torres; y dos pioneros del movimiento de reparto en Cuba, Adonis MC y Harryson.

Según Billboard, “Wampi es la estrella emergente de Cuba dentro del género de reparto en pleno auge — un músico formado que ha fusionado progresivamente el reparto con el funk brasileño, la salsa, el funk y otros ritmos”.

El artista Wompi lanzó su nuevo álbum El rey de La Habana, una creación que mezcla sonidos propios de la región cubana. FOTOS: Cortesía

Ya hay sencillos adelantados que están en el boom de la música latina, tales como “Veni”, “Chacha” (junto a Los Van Van), “Nostalgia”, “Talentosa” (con Maffio), “La Última” (con Leoni Torres), “Qué Bola” (con Cimafunk), “Rica y To’” y “Pinguili” han recibido elogios de medios como Billboard, NPR Alt.Latino y People, entre otros. 1. “Nostalgia”, una balada minimalista con guitarra sobre la inocencia de la juventud, provocó miles de comentarios emocionales y se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. 2. “Pinguili” ha sido descrita como “el pasado, presente y futuro del movimiento reparto”, en la que Wampi colabora con dos de sus leyendas: Adonis MC y Harryson. 3. “Rica y To’” se volvió viral en redes sociales, con miles de remixes de baile en TikTok e Instagram, superando los 2 millones de visualizaciones en YouTube durante sus primeras semanas.

4. “La Última” fue elegida por los fanáticos como “Canción de la Semana” en Billboard, consolidando a Wampi como una de las nuevas voces más influyentes del Caribe. 5. Con “Chacha”, Wampi hizo historia al convertirse en el primer artista de reparto en grabar con la legendaria orquesta Los Van Van, tema que además coprodujo junto a Samuel Formell.

6. En “Qué Bola”, un tema explosivo junto a Cimafunk que mezcla la energía del funk con el sabor del reparto, Wampi asumió un reto inédito en su carrera: grabar él mismo cada uno de los instrumentos en el estudio, demostrando su versatilidad y dominio musical.

¿Quién es Wampi?

Para los cubanos y los jóvenes amantes de los ritmos exóticos, Wampi representa una verdadera revelación a sus 22 años. Además de interpretar, el artista también es productor, compositor y multiinstrumentista, cualidades que lo han convertido en una de las figuras más prometedoras de la música latina actual. “Wampi sigue mostrando su madurez artística en La Última, una balada suave y melancólica junto al icónico Leoni Torres. Con su sello inconfundible de reparto fusionado con soul R&B, el joven talento cubano narra una historia íntima de amor que llega en el momento equivocado. La producción, escrita y realizada por el propio Wampi, destaca por su sensibilidad y precisión emocional” , People en Español.

