Tribunal ordenó a MinHacienda y Registraduría realizar consulta para Área de Oriente en menos de tres meses

El Tribunal Superior de Medellín ordenó al Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional realizar en un plazo no mayor a tres meses la consulta ciudadana que definirá si se crea el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. La decisión se profirió el pasado 19 de diciembre y aparece luego de una larga controversia entre esos entes nacionales y la región por las trabas y retrasos que ha tenido ese mecanismo de participación ciudadana. Le puede interesar: Abren incidente por desacato contra el MinHacienda, Germán Ávila, por no dar la plata para consulta del Área de Oriente “Los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, ratificaron el amparo al derecho fundamental a la participación política invocado por el gobernador de Antioquia y los ocho alcaldes del Valle de San Nicolás. El tribunal enfatizó que los trámites administrativos no pueden impedir el ejercicio de este derecho fundamental”, informó el director de Planeación en Antioquia, Eugenio Prieto Soto.

Pese a estar programada para el pasado 9 de noviembre, más de un mes antes de la hora cero comenzaron a aparecer problemas para la realización de la consulta. Aunque administrativamente la Registraduría señalaba ya tener asignados los recursos para esa jornada desde el Ministerio de Hacienda, el desembolso nunca llegó y la consulta tuvo que ser cancelada. Lea también: ¿Sí o No al Área Metro del Oriente? Promotores y críticos debaten en EL COLOMBIANO y Teleantioquia A finales de octubre pasado, mes en el que a nivel nacional se llevó a cabo la consulta presidencial y legislativa del Pacto Histórico, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó las trabas puestas desde el Gobierno Nacional, considerando que se estaría aplicando un doble rasero. “Así como en Antioquia se dieron todas las garantías para la consulta del partido de Petro, lo mismo debe pasar con la votación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Esta es la hora que el Ministerio de Hacienda no le ha girado los recursos a la Registraduría y la votación es el próximo 9 de noviembre. La oposición del gobierno Petro al proceso no puede pisotear los derechos de la ciudadanía ni estar por encima de la democracia”, expresó entonces Rendón.

Tanto la Gobernación como los municipios afectados no se quedaron de brazos cruzados e interpusieron varios recursos judiciales contra el Ministerio de Hacienda, argumentando que el Gobierno Nacional estaba atentando contra el derecho fundamental a la participación política. En su decisión, el Tribunal Superior de Medellín consideró que tanto el Ministerio de Hacienda como la Registraduría pusieron en riesgo el ejercicio democrático de los ciudadanos y estimó que por culpa de problemas en los trámites burocráticos o dilaciones los ciudadanos no eran quienes debían verse afectados en sus derechos políticos. Siga leyendo: Pros y contras del Área Metropolitana del Oriente que se vota en noviembre Pese a que esta consideración ya había quedado en un fallo de primera instancia, se interpusieron recursos de apelación y la decisión tuvo que revisarse una segunda vez. En esta segunda sentencia el tribunal resaltó que la Registraduría también debe velar por el derecho a la participación ciudadana y advirtió que, en caso de no convocarse a la consulta, tanto los funcionarios de la Registraduría como del Ministerio de Hacienda, podían exponerse a sanciones.